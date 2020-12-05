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Super Formula / Сузука II / Новость

Пилоты Суперформулы вошли в первый поворот «Сузуки» вчетвером. Вышли только двое

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Пилоты Суперформулы вошли в первый поворот «Сузуки» вчетвером. Вышли только двое
Автор:
, Главный редактор

Инцидент позволил экс-пилоту Ф1 избавиться разом от трех соперников, а также привел к смене лидера общего зачета

Рио Хиракава упустил лидерство в общем зачете чемпионата Суперформулы, после того как на 24-м круге субботней гонки в Сузуке попал в зрелищную аварию и не смог финишировать в заезде.

Прим.: заглавное фото не имеет отношения к инциденту: на нем – машина Такуи Изавы после аварии на трассе в Суго два года назад.

Четыре гонщика – включая экс-пилота Ф1 Камуи Кобаяши – вели борьбу за 4-е место. Пытавшийся удержать позицию Юкио Сасахара потерял время на выходе из последнего поворота, и на стартовой прямой его попытались обойти сразу три соперника. Причем к первому повороту трассы четыре машины подошли бок о бок.

Находившийся на внутренней стороне Хиракава начал смещаться к центру трассы, чтобы не входить в поворот по совсем уж невыгодной траектории. Ехавший рядом Сасахара, увидев это, также слегка принял влево – но не учел, что в считанных сантиметрах от него находится машина Шо Цубои. В итоге два автомобиля соприкоснулись, после чего завертевшийся болид Сасахары вылетел с трассы, прихватив еще и машину Хиракавы. К счастью, при контакте с отбойниками ни один из пилотов не пострадал.

 

На автомобиле Цубои при контакте было сломано переднее крыло и пробита шина – таким образом, Кобаяши оказался единственным пилотом, для кого этот инцидент не привел к серьезным потерям. В итоге именно экс-пилот Ф1 и финишировал на 4-м месте, за которое шла борьба.

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Лидерство в чемпионате тем временем перехватил выигравший гонку Наоки Ямамото. Впрочем, его отрыв от Хиракавы составляет всего 4 очка – и ситуация может измениться уже завтра, когда на «Сузуке» пройдет вторая гонка этапа. В прямом эфире ее можно увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начало трансляции – в 8:30 по московскому времени. А пока есть возможность посмотреть полную запись субботнего заезда.

 
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Об этой статье

Серия Super Formula
Этап Сузука II
Пилоты Камуи Кобаяши , Рио Хиракава , Юкио Сасахара , Шо Цубои
Автор Кирилл Качнов

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