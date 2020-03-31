Менеджер юниора Red Bull подхватил коронавирус
Заболевание было выявлено у известного эстонского пилота Марко Асмера вскоре после предсезонных тестов Суперформулы, которые состоялись в марте
Японская гоночная команда Mugen официально сообщила, что коронавирус был выявлен медиками у менеджера одного из пилотов, выступающих за коллектив в чемпионате Суперформулы. По сведениям Motorsport.com, речь идет о Марко Асмере – эстонском гонщике, который сейчас является менеджером своего соотечественника Юри Випса.
Напомним, что Випс, являющийся одним из участников юниорской программы Red Bull, в прошлом году занял 4-е место в чемпионате Формулы 3 и стал вторым на Гран При Макао – а нынешний сезон должен провести в Суперформуле. На недавних предсезонных тестах он стал одним из лучших новичков. Асмер присутствовал на этих тестах – и, как утверждает команда, коронавирус был выявлен после возвращения менеджера из Японии.
«Все сотрудники, присутствовавшие на тестах, прекратили работу – и сейчас мы проверяем состояние их здоровья, – утверждает Mugen в своем официальном заявлении. – Мы также определяем сеть контактов наших сотрудников, чтобы принять необходимые меры против распространения инфекции».
Марко Асмер, сын известного пилота советских времен Тойво Асмера, в свое время сам сделал карьеру в младших формулах – в частности, в 2007 году выиграл британский чемпионат Ф3. В течение следующего сезона спортсмен был тест-пилотом команды BMW Sauber. Однако, выступая параллельно в серии GP2, эстонец не набрал ни единого очка – после чего выходил на старт престижных гонок лишь эпизодически.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Super Formula
|Пилоты
|Марко Асмер , Юри Випс
|Команды
|Mugen
|Автор
|Рахит Тукрал
Менеджер юниора Red Bull подхватил коронавирус
Super Formula Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты