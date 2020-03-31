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Менеджер юниора Red Bull подхватил коронавирус

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Менеджер юниора Red Bull подхватил коронавирус
Автор:
, Репортер, Индия
31 мар. 2020 г., 15:40

Заболевание было выявлено у известного эстонского пилота Марко Асмера вскоре после предсезонных тестов Суперформулы, которые состоялись в марте

Японская гоночная команда Mugen официально сообщила, что коронавирус был выявлен медиками у менеджера одного из пилотов, выступающих за коллектив в чемпионате Суперформулы. По сведениям Motorsport.com, речь идет о Марко Асмере – эстонском гонщике, который сейчас является менеджером своего соотечественника Юри Випса.

Напомним, что Випс, являющийся одним из участников юниорской программы Red Bull, в прошлом году занял 4-е место в чемпионате Формулы 3 и стал вторым на Гран При Макао – а нынешний сезон должен провести в Суперформуле. На недавних предсезонных тестах он стал одним из лучших новичков. Асмер присутствовал на этих тестах – и, как утверждает команда, коронавирус был выявлен после возвращения менеджера из Японии.

«Все сотрудники, присутствовавшие на тестах, прекратили работу – и сейчас мы проверяем состояние их здоровья, – утверждает Mugen в своем официальном заявлении. – Мы также определяем сеть контактов наших сотрудников, чтобы принять необходимые меры против распространения инфекции».

Марко Асмер, сын известного пилота советских времен Тойво Асмера, в свое время сам сделал карьеру в младших формулах – в частности, в 2007 году выиграл британский чемпионат Ф3. В течение следующего сезона спортсмен был тест-пилотом команды BMW Sauber. Однако, выступая параллельно в серии GP2, эстонец не набрал ни единого очка – после чего выходил на старт престижных гонок лишь эпизодически.

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Об этой статье

Серия Super Formula
Пилоты Марко Асмер , Юри Випс
Команды Mugen
Автор Рахит Тукрал

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