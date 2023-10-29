Super Formula Сузука II
Отчет о гонке

Лоусон проиграл борьбу за титул в Суперформуле

Вернувшись в Японию после гонок за AlphaTauri, Лиам не сумел стать чемпионом по итогам финального уик-энда на «Сузуке»

Рахит Тукрал
Автор Рахит Тукрал
Updated
Лиам Лоусон, TEAM MUGEN

Перед решающим этапом, который включал два гоночных заезда, Лиам Лоусон уступал восемь очков лидеру общего зачета Ритомо Мияте. 

В субботней квалификации новозеландец остался только седьмым, так как во время его лучшей попытки на трассе появились красные флаги после аварии соперника.

После этого Лиам успел отыграть на первых кругах две позиции – но его прорыв остановило новое столкновение. На этот раз два пилота не поделили трассу в повороте 130R. Так как последствия аварии оказались очень серьезными, борьбу так и не возобновили. 

Лоусона вернули в протоколе на шестое место, тогда как Мията на момент остановки гонки был вторым. Так как за пройденный отрезок начислили лишь половинные очки, участник пяти гонок за рулем AlphaTauri сохранил шансы на титул, но теперь проигрывал уже 15 баллов – да еще и пропустил в таблице победившего Томоки Нодзири.

Днем позже Лиам сделал почти все возможное и финишировал в гонке вторым, но Мията завершил дистанцию следом и стал чемпионом Суперформулы. Это пока главный успех в карьере 24-летнего спортсмена.

Ритомо Мията, VANTELIN TEAM TOM’S

Фото: Масахиде Камио

Ритомо Мията, VANTELIN TEAM TOM’S

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Квят стал кандидатом на участие в тестах Суперформулы
Рахит Тукрал
Больше от
Рахит Тукрал
Финальный этап DTM принес титулы Porsche и Прайнингу

Финальный этап DTM принес титулы Porsche и Прайнингу

DTM
Хоккенхайм

Финальный этап DTM принес титулы Porsche и Прайнингу Финальный этап DTM принес титулы Porsche и Прайнингу

Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае

Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае

Формула E

Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае Формула Е представила календарь на сезон-2024 с новым этапом в Шанхае

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

MotoGP
Гран При Индии

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Самое важное:

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

F1 Формула 1
Гран При США

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой «Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

WRC WRC
Ралли Центральная Европа

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико

Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.