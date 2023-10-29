Лоусон проиграл борьбу за титул в Суперформуле

Перед решающим этапом, который включал два гоночных заезда, Лиам Лоусон уступал восемь очков лидеру общего зачета Ритомо Мияте.

В субботней квалификации новозеландец остался только седьмым, так как во время его лучшей попытки на трассе появились красные флаги после аварии соперника.

После этого Лиам успел отыграть на первых кругах две позиции – но его прорыв остановило новое столкновение. На этот раз два пилота не поделили трассу в повороте 130R. Так как последствия аварии оказались очень серьезными, борьбу так и не возобновили.

Лоусона вернули в протоколе на шестое место, тогда как Мията на момент остановки гонки был вторым. Так как за пройденный отрезок начислили лишь половинные очки, участник пяти гонок за рулем AlphaTauri сохранил шансы на титул, но теперь проигрывал уже 15 баллов – да еще и пропустил в таблице победившего Томоки Нодзири.

Днем позже Лиам сделал почти все возможное и финишировал в гонке вторым, но Мията завершил дистанцию следом и стал чемпионом Суперформулы. Это пока главный успех в карьере 24-летнего спортсмена.

Фото: Масахиде Камио Ритомо Мията, VANTELIN TEAM TOM’S