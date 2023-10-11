Квят стал кандидатом на участие в тестах Суперформулы

По информации из источников, близко знакомых с ситуацией, Даниил Квят с высокой вероятностью примет участие в традиционных тестах после окончания сезона, которые пройдут 6-8 декабря, где будет работать с командой Honda Nakajima Racing.

Участник 110 Гран При не выступал в формульных гонках после того, как в конце 2020 ушел из AlphaTauri F1, однако позже он участвовал в тестах с Alpine, а в этом году в Берлине и Риме тестировал машину команды NIO в Формуле E.

По слухам, возможность опробовать технику Суперформулы появилась у Даниила благодаря давним связям его бывшего босса в AlphaTauri Франца Тоста с менеджером команды Nakajima Кацухисой Хоммой, которые завязались еще во время чемпионской кампании Ральфа Шумахера в Формуле Nippon в 1996 году.

Третий и последний день тестов в Сузуке, как ожидается, будет отведен для новичков, что позволит Квяту получить все три дня для испытаний Dallara SF23.

Участие россиянина в декабрьских тестах повышает вероятность того, что 29-летний гонщик станет полноценным гонщиком Суперформулы в 2024 году – однако пока говорить об этом с уверенностью рано.

Наоки Ямамото, TCS NAKAJIMA RACING Фото: Масахиде Камио

Квят сейчас является заводским пилотом Lamborghini в проекте LMDh. Итальянская марка будет участвовать в следующем сезоне как в чемпионате мира по гонкам на выносливость, так и в американской серии IMSA SportsCar, но конкретные составы экипажей пока не раскрываются.

Участие в Суперформуле не помешает Квяту выступить в WEC, так как эти две серии не пересекаются по датам. В последние сезоны гонщики Toyota Рио Хиракава и Камуи Кобаяши успешно совмещали выступления в этих двух чемпионатах.

Возможность появления в следующем году в Суперформуле такого известного гонщика, как Квят, может стать хорошей новостью для японского чемпионата, особенно с учетом того, что Лиам Лоусон вряд ли вернется в серию в 2024 году.

Несмотря на то, что новозеландец не получил места в команде AlphaTauri F1, в Red Bull, скорее всего, захотят, чтобы он присутствовал на всех 24 Гран При следующего сезона в качестве резервного пилота для обеих своих команд. Между тем, в календаре Суперформулы на 2024 год запланировано шесть пересечений с этапами Формулы 1.

В 2019 году в Суперформуле провел полный сезон еще один российский гонщик Артем Маркелов, однако добиться заметных успехов москвичу не удалось.

Даниил Квят, Prema Racing Фото: JEP / Motorsport Images