Суперформула
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Квят не приедет на тесты Суперформулы

Вопреки ожиданиям, россиянина не оказалось в списке участников заездов главной японской формульной серии. Зато там удалось обнаружить несколько других интересных фамилий

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Даниил Квят, Lamborghini Iron Lynx, Lamborghini SC63 LMDh

Даниил Квят заинтересовался Суперформулой, когда проводил в Абу-Даби тесты для новой «беспилотной» гоночной серии Autonomous Racing League. Для заездов использовалась чуть переделанная машина японской серии, которая очень понравилась экс-пилоту Red Bull и Toro Rosso.

Гонщик загорелся желанием провести тесты в Суперформуле, намеченные на начало декабря, и явно нацеливался на выступления в Японии в 2024-м параллельно со своей главной программой с Lamborghini в топовой категории WEC.

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Однако в официальном списке участников тестовой сессии, опубликованном в понедельник организаторами, Даниила не оказалось. 

Зато за руль на «Сузуке» сядет свежеиспеченный чемпион Формулы 2 Тео Пуршер – велика вероятность, что француз проведет предстоящий год именно в Суперформуле. 

Также участие в тестах примут недавний соперник Пуршера по Ф2, протеже Red Bull Аюму Иваса, у которого уже есть контракт на 2024-й с командой Mugen, и юная гонщица Дзюдзю Нода, победительница этапов Евроформулы Open и дочка экс-пилота Ф1 Хидеки Ноды. 

Заезды Суперформулы пройдут 6-8 декабря.

Дополнительная информация: Рахит Тукрал

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