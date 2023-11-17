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Квят нацелился провести сезон-2024 в Суперформуле

В преддверии декабрьских тестов для новичков японской серии Даниил признался, что постарается использовать любую возможность найти на будущий год место в этом чемпионате

Джейми Кляйн
Автор Джейми Кляйн
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Даниил Квят, Prema Racing

Мы уже писали, что Даниил Квят стал кандидатом на участие в декабрьских тестах Суперформулы. Сейчас, по прошествии некоторого времени, можно почти наверняка говорить о том, что россиянин сможет сесть за руль.

Сам он рассказал, что относится к японской серии максимально серьезно и рассчитывает выступать в ней в 2024 году параллельно с марафонскими гонками за Lamborghini

Но самое интересное – это то, как Квят заинтересовался Суперформулой: недавно он участвовал в Абу-Даби в тестах новой гоночной серии Autonomous Racing League, которая возьмет старт в апреле 2024-го. Ее особенность в том, что за победы будет сражаться искусственный интеллект, а на старт выйдут чуть доработанные машины SF23 японского чемпионата. 

«Им нужен был гонщик, который мог бы служить ориентиром, – рассказал уфимец в интервью Motorsport.com. – А я смог попробовать эту машину. Внезапно она мне очень понравилась – и я понял, что было бы здорово гоняться на такой. 

У меня уже есть программа в WEC с Lamborghini, но там не так много гонок, так что у меня останется время для еще одного чемпионата. Я попробовал Формулу Е, но их календарь несколько раз пересекается с WEC, а вот у Суперформулы таких пересечений нет вовсе».

Он продолжил: «Серия выглядит очень конкурентной, ее уровень высок, а трассы там просто классные. Среди участников как быстрые юниоры, так и опытные парни. Потому мне это очень интересно. 

Я ощущаю, что сейчас пребываю в своей наилучшей форме за всю карьеру, как физически, так и психологически. Уверен, мне по силам с ходу сражаться там за высокие позиции».

В минувшем сезоне в Суперформуле сражался за титул запасной пилот AlphaTauri Лиам Лоусон, который в итоге финишировал на второй позиции.

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Хироки Оцу, TCS NAKAJIMA RACING

Фото: Масахиде Камио

Хироки Оцу, TCS NAKAJIMA RACING

Пока нет никакой официальной информации о том, с какой командой Даниил будет работать на тестах – но инсайдеры называют Nakajima Racing. Как объяснил сам гонщик, он будет рад возможности выступать за любой коллектив серии. 

«У меня состоялось несколько очень позитивных переговоров, – рассказал Квят. – С одной из команд даже есть устные договоренности, но по опыту я знаю, что даже после этого все может сложиться не так просто, как ты рассчитываешь. 

Да и время понемногу начинает поджимать. Но я открыт абсолютно любым предложениям. 

У нас хорошие отношения с Honda еще со времен Ф1, а на машинах Toyota я выступал в  NASCAR (обе компании поставляют моторы командам Суперформулы – прим.ред.). 

У меня нет каких-то особенных предпочтений. Я просто хочу получить шанс  побороться, а остальное сделаю сам».

Даниил Квят, Prema Racing

Фото: Александр Триниц

Даниил Квят, Prema Racing

Как объяснил 29-летний гонщик, он готов со своей стороны попробовать помоч Суперформуле. 

«У этого чемпионата отличный потенциал, и я бы хотел стать его частью, – сказал Квят. – Знаете, как IndyCar отличается от Формулы 1, так и Суперформула может получить собственную идентичность. 

Моя главная задача – прийти и сразу поехать быстро. Ну а если эти выступления привлекут внимание других иностранных гонщиков, это только поможет серии».

Тесты Суперформулы пройдут 6-8 декабря.

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