Кэссиди выиграл титул в Суперформуле
На заключительном этапе сезона в Сузуке Нику Кэссиди удалось финишировать выше Наоки Ямамото и оформить чемпионское звание.
Гонщик TOM'S Ник Кэссиди приехал в Сузуку, уступая лидеру чемпионата Наоки Ямамаото всего один балл. Кэссиди квалифицировался позади Ямамото и решил стартовать на мягких шинах, чтобы остановиться в боксах ближе к концу гонки и затем перейти на более жесткий состав – как оказалось, эта стратегия оказалась лучшей. Так же поступил Томоки Нодзири, который стартовал вторым и выиграл гонку.
Кэссиди закончил гонку на второй позиции, в то время как Ямамото финишировал лишь пятым, благодаря чему новозеландский гонщик стал чемпионом. Ник взял титул с преимуществом в три очка над Наоки.
Кэссиди стал первым гонщиком не из Японии, где выиграл главную формульную серию страны с 2011 года, когда это удалось Андре Лоттереру.
Обладатель поула Алекс Палоу по ходу всей дистанции терял темп и пришел к финишу предпоследним. Тем не менее, он все же смог сохранить третье место в чемпионате.
Дебютант Суперформулы Юри Випс из программы Red Bull какое-то время претендовал на финиш в топ-10, но заглох на пит-стопе и закончил гонку только 18-м.
Нарезка с лучшими моментами гонки:
Результаты финальной гонки сезона Суперформулы:
|Позиция
|#
|Пилот
|Команда
|Круги
|Отставание
|1
|16
|Томоки Нодзири
|Team Mugen
|43
|2
|37
|Ник Кэссиди
|Vantelin Team TOM'S
|43
|02.532
|3
|5
|Ниреи Фукузуми
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|43
|03.883
|4
|19
|Юхи Сэкигути
|Team Impul
|43
|06.254
|5
|1
|Наоки Ямамото
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|43
|18.744
|6
|38
|Хироаки Ишиура
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|43
|22.129
|7
|17
|Коудаи Цукакоши
|Real Racing
|43
|31.628
|8
|20
|Рио Хиракава
|Team Impul
|43
|32.101
|9
|3
|Кента Ямашита
|Kondo Racing
|43
|32.830
|10
|39
|Шо Цубои
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|43
|45.204
|11
|50
|Лукас Ауэр
|B-MAX with Motopark
|43
|45.357
|12
|18
|Камуи Кобаяши
|carrozzeria Team KCMG
|43
|45.584
|13
|65
|Тадасуке Макино
|TCS Nakajima Racing
|43
|49.398
|14
|36
|Казуки Накаджима
|Vantelin Team TOM'S
|43
|50.091
|15
|4
|Юдзи Кунимото
|Kondo Racing
|43
|54.610
|16
|7
|Юичи Накаяма
|UOMO Sunoco Team LeMans
|43
|57.247
|17
|8
|Казуя Ошима
|UOMO Sunoco Team LeMans
|43
|01'03.055
|18
|15
|Юри Випс
|Team Mugen
|43
|01'09.868
|19
|64
|Алекс Палоу
|TCS Nakajima Racing
|43
|01'11.817
|20
|51
|Харрисон Ньюи
|B-MAX with Motopark
|42
|1 Lap
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Super Formula
|Этап
|Сузука II
|Пилоты
|Наоки Ямамото , Ник Кэссиди , Алекс Палоу
|Автор
|Денис Буденков
Кэссиди выиграл титул в Суперформуле
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