Кэссиди выиграл титул в Суперформуле

Гонщик TOM'S Ник Кэссиди приехал в Сузуку, уступая лидеру чемпионата Наоки Ямамаото всего один балл. Кэссиди квалифицировался позади Ямамото и решил стартовать на мягких шинах, чтобы остановиться в боксах ближе к концу гонки и затем перейти на более жесткий состав – как оказалось, эта стратегия оказалась лучшей. Так же поступил Томоки Нодзири, который стартовал вторым и выиграл гонку.

Кэссиди закончил гонку на второй позиции, в то время как Ямамото финишировал лишь пятым, благодаря чему новозеландский гонщик стал чемпионом. Ник взял титул с преимуществом в три очка над Наоки.

Кэссиди стал первым гонщиком не из Японии, где выиграл главную формульную серию страны с 2011 года, когда это удалось Андре Лоттереру.

Обладатель поула Алекс Палоу по ходу всей дистанции терял темп и пришел к финишу предпоследним. Тем не менее, он все же смог сохранить третье место в чемпионате.

Дебютант Суперформулы Юри Випс из программы Red Bull какое-то время претендовал на финиш в топ-10, но заглох на пит-стопе и закончил гонку только 18-м.

Нарезка с лучшими моментами гонки:

Результаты финальной гонки сезона Суперформулы: