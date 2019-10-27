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Super Formula / Сузука II / Отчет о гонке

Кэссиди выиграл титул в Суперформуле

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Кэссиди выиграл титул в Суперформуле
Автор:
27 окт. 2019 г., 12:29

На заключительном этапе сезона в Сузуке Нику Кэссиди удалось финишировать выше Наоки Ямамото и оформить чемпионское звание.

Гонщик TOM'S Ник Кэссиди приехал в Сузуку, уступая лидеру чемпионата Наоки Ямамаото всего один балл. Кэссиди квалифицировался позади Ямамото и решил стартовать на мягких шинах, чтобы остановиться в боксах ближе к концу гонки и затем перейти на более жесткий состав – как оказалось, эта стратегия оказалась лучшей. Так же поступил Томоки Нодзири, который стартовал вторым и выиграл гонку.

Кэссиди закончил гонку на второй позиции, в то время как Ямамото финишировал лишь пятым, благодаря чему новозеландский гонщик стал чемпионом. Ник взял титул с преимуществом в три очка над Наоки.

Кэссиди стал первым гонщиком не из Японии, где выиграл главную формульную серию страны с 2011 года, когда это удалось Андре Лоттереру.

Обладатель поула Алекс Палоу по ходу всей дистанции терял темп и пришел к финишу предпоследним. Тем не менее, он все же смог сохранить третье место в чемпионате.

Дебютант Суперформулы Юри Випс из программы Red Bull какое-то время претендовал на финиш в топ-10, но заглох на пит-стопе и закончил гонку только 18-м.

Нарезка с лучшими моментами гонки:

Результаты финальной гонки сезона Суперформулы: 

Позиция # Пилот Команда Круги Отставание
1 16 Japan Томоки Нодзири Team Mugen 43  
2 37 New Zealand Ник Кэссиди Vantelin Team TOM'S 43 02.532
3 5 Japan Ниреи Фукузуми DoCoMo Team Dandelion Racing 43 03.883
4 19 Japan Юхи Сэкигути Team Impul 43 06.254
5 1 Japan Наоки Ямамото DoCoMo Team Dandelion Racing 43 18.744
6 38 Japan Хироаки Ишиура JMS P.mu/cerumo-INGING 43 22.129
7 17 Japan Коудаи Цукакоши Real Racing 43 31.628
8 20 Japan Рио Хиракава Team Impul 43 32.101
9 3 Japan Кента Ямашита Kondo Racing 43 32.830
10 39 Japan Шо Цубои JMS P.mu/cerumo-INGING 43 45.204
11 50 Austria Лукас Ауэр B-MAX with Motopark 43 45.357
12 18 Japan Камуи Кобаяши carrozzeria Team KCMG 43 45.584
13 65 Japan Тадасуке Макино TCS Nakajima Racing 43 49.398
14 36 Japan Казуки Накаджима Vantelin Team TOM'S 43 50.091
15 4 Japan Юдзи Кунимото Kondo Racing 43 54.610
16 7 Japan Юичи Накаяма UOMO Sunoco Team LeMans 43 57.247
17 8 Japan Казуя Ошима UOMO Sunoco Team LeMans 43 01'03.055
18 15 Estonia Юри Випс Team Mugen 43 01'09.868
19 64 Spain Алекс Палоу TCS Nakajima Racing 43 01'11.817
20 51 United Kingdom Харрисон Ньюи B-MAX with Motopark 42 1 Lap
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Об этой статье

Серия Super Formula
Этап Сузука II
Пилоты Наоки Ямамото , Ник Кэссиди , Алекс Палоу
Автор Денис Буденков

Super Formula Следующая сессия

Сузука II

Сузука II

26 окт. - 27 окт.

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