Кальдерон станет первой женщиной в Суперформуле

В 2020 году колумбийская гонщица Татьяна Кальдерон будет выступать в японской серии Super Formula за команду Drago Corse, использующую моторы Honda. Drago Corse возвращается в чемпионат после трехлетней паузы, а Кальдерон пока единственный ее подтвержденный пилот на грядущий сезон.

2019 год Кальдерон провела в Формуле 2. За весь сезон она не набрала ни одного очка, оставшись 22-й в чемпионате, а ее лучшим результатом стало 11-е место в основной гонке на этапе во Франции.

Кальдерон будет не единственной дебютанткой в рядах пилотов Honda в грядущем сезоне. За команду Mugen с мотором из Сакуры поедет протеже Red Bull Юри Випс, который в прошлом году стал четвертым в Формуле 3. В Суперформулу также вернется бразилец Пьетро Фиттипальди, который в 2018 году был вынужден покинуть чемпионат после первой же гонки из-за серьезной аварии, в которую попал на этапе WEC.

Дополнительная информация: Рачит Тукрал

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