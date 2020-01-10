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Super Formula / Новость

Кальдерон станет первой женщиной в Суперформуле

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Кальдерон станет первой женщиной в Суперформуле
Автор:
, редактор
10 янв. 2020 г., 08:06

После неудачного сезона в Формуле 2 колумбийка перебралась в японскую серию.

В 2020 году колумбийская гонщица Татьяна Кальдерон будет выступать в японской серии Super Formula за команду Drago Corse, использующую моторы Honda. Drago Corse возвращается в чемпионат после трехлетней паузы, а Кальдерон пока единственный ее подтвержденный пилот на грядущий сезон.

2019 год Кальдерон провела в Формуле 2. За весь сезон она не набрала ни одного очка, оставшись 22-й в чемпионате, а ее лучшим результатом стало 11-е место в основной гонке на этапе во Франции.

Кальдерон будет не единственной дебютанткой в рядах пилотов Honda в грядущем сезоне. За команду Mugen с мотором из Сакуры поедет протеже Red Bull Юри Випс, который в прошлом году стал четвертым в Формуле 3. В Суперформулу также вернется бразилец Пьетро Фиттипальди, который в 2018 году был вынужден покинуть чемпионат после первой же гонки из-за серьезной аварии, в которую попал на этапе WEC.

Дополнительная информация: Рачит Тукрал

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Об этой статье

Серия Super Formula
Пилоты Татьяна Кальдерон
Автор Иван Матушкин

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