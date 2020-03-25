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Super Formula / Мартовские тесты на «Фудзи» / Отчет о тестах

Кальдерон снова медленнее всех на тестах Суперформулы

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Кальдерон снова медленнее всех на тестах Суперформулы
Автор:
25 мар. 2020 г., 11:00

На трассе «Фудзи» завершились предсезонные тесты японского чемпионата

Японский гонщик Ниреи Фукидзуми (на фото) стал быстрейшим во второй и последний день предсезонных тестов Суперформулы. Утром, под конец сессии, на свежих шинах он показал время 1:20,785 – после обеда гонщик не смог повторить утреннее время, но все равно был быстрейшим на трассе. 

Заезды четыре раза прерывались красными флагами: один раз утром и трижды – после обеда. В трех случаях это было связано с остановками на трассе сломавшихся машин, а в одном – с разворотом Казуки Накаджимы.

Из новичков быстрее всех сегодня утром был Юри Випс, который уже вчера продемонстрировал неплохой результат, а после обеда – Саша Фенестраз, показавший третье время сессии.

Пришедший из Формулы 2 Сержиу Сетте Камара, который вчера был предпоследним, закончил утреннюю сессию 11-м, а после обеда был уже 8-м. 

В отличие от него, тест-пилот команды Формулы 1 Alfa Romeo Татьяна Кальдерон осталась самой медленной на трассе как в утренней, так и в финальной сессии тестов.

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Результаты последней сессии второго дня тестов:

Место Пилот Команда/Мотор Время Разрыв
1 6 Japan Ниреи Фукидзуми Dandelion/Honda 1:21,207  
2 20 Japan Рио Хиракава Impul/Toyota 1:21,448 0.241
3 4 France Саша Фенестраз Kondo/Toyota 1:21,642 0.435
4 5 Japan Наоки Ямамото Dandelion/Honda 1:21,662 0.455
5 19 Japan Юи Секигучи Impul/Toyota 1:21,676 0.469
6 65 Japan Тошики Ойю Nakajima/Honda 1:21,691 0.484
7 15 Estonia Юри Випс Mugen/Honda 1:21,819 0.612
8 50 Brazil Сержиу Сетте Камара B-Max/Honda 1:21.823 0.616
9 64 Japan Тадасуке Макино Nakajima/Honda 1:21.832 0.625
10 7 Japan Камуи Кобаяши KCMG/Toyota 1:21.929 0.722
11 1 New Zealand Ник Кэссиди TOM'S/Toyota 1:22.005 0.798
12 36 Japan Казуки Накаджима TOM'S/Toyota 1:22.043 0.836
13 39 Japan Шо Цубои Inging/Toyota 1:22.077 0.870
14 16 Japan Томоки Ноири Mugen/Honda 1:22.236 1.029
15 38 Japan Хироаки Ишиура Inging/Toyota 1:22.320 1.113
16 3 Japan Кента Ямашита Kondo/Toyota 1:22.446 1.239
17 18 Japan Юдзи Кунимото KCMG/Toyota 1:22.453 1.246
18 14 Japan Казуя Ошима Inging/Toyota 1:22.746 1.539
19 51 France Шарль Милези B-Max/Honda 1:22.892 1.685
20 12 Colombia Татьяна Кальдерон Drago Corse/Honda 1:23.475 2.268

 

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Об этой статье

Серия Super Formula
Этап Мартовские тесты на «Фудзи»
Пилоты Ниреи Фукузуми
Команды Dandelion Racing
Автор Джейми Кляйн

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