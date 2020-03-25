Кальдерон снова медленнее всех на тестах Суперформулы

Японский гонщик Ниреи Фукидзуми (на фото) стал быстрейшим во второй и последний день предсезонных тестов Суперформулы. Утром, под конец сессии, на свежих шинах он показал время 1:20,785 – после обеда гонщик не смог повторить утреннее время, но все равно был быстрейшим на трассе.

Заезды четыре раза прерывались красными флагами: один раз утром и трижды – после обеда. В трех случаях это было связано с остановками на трассе сломавшихся машин, а в одном – с разворотом Казуки Накаджимы.

Из новичков быстрее всех сегодня утром был Юри Випс, который уже вчера продемонстрировал неплохой результат, а после обеда – Саша Фенестраз, показавший третье время сессии.

Пришедший из Формулы 2 Сержиу Сетте Камара, который вчера был предпоследним, закончил утреннюю сессию 11-м, а после обеда был уже 8-м.

В отличие от него, тест-пилот команды Формулы 1 Alfa Romeo Татьяна Кальдерон осталась самой медленной на трассе как в утренней, так и в финальной сессии тестов.

Результаты последней сессии второго дня тестов: