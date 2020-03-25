Кальдерон снова медленнее всех на тестах Суперформулы
На трассе «Фудзи» завершились предсезонные тесты японского чемпионата
Японский гонщик Ниреи Фукидзуми (на фото) стал быстрейшим во второй и последний день предсезонных тестов Суперформулы. Утром, под конец сессии, на свежих шинах он показал время 1:20,785 – после обеда гонщик не смог повторить утреннее время, но все равно был быстрейшим на трассе.
Заезды четыре раза прерывались красными флагами: один раз утром и трижды – после обеда. В трех случаях это было связано с остановками на трассе сломавшихся машин, а в одном – с разворотом Казуки Накаджимы.
Из новичков быстрее всех сегодня утром был Юри Випс, который уже вчера продемонстрировал неплохой результат, а после обеда – Саша Фенестраз, показавший третье время сессии.
Пришедший из Формулы 2 Сержиу Сетте Камара, который вчера был предпоследним, закончил утреннюю сессию 11-м, а после обеда был уже 8-м.
В отличие от него, тест-пилот команды Формулы 1 Alfa Romeo Татьяна Кальдерон осталась самой медленной на трассе как в утренней, так и в финальной сессии тестов.
Читайте также:
Результаты последней сессии второго дня тестов:
|Место
|№
|Пилот
|Команда/Мотор
|Время
|Разрыв
|1
|6
|Ниреи Фукидзуми
|Dandelion/Honda
|1:21,207
|2
|20
|Рио Хиракава
|Impul/Toyota
|1:21,448
|0.241
|3
|4
|Саша Фенестраз
|Kondo/Toyota
|1:21,642
|0.435
|4
|5
|Наоки Ямамото
|Dandelion/Honda
|1:21,662
|0.455
|5
|19
|Юи Секигучи
|Impul/Toyota
|1:21,676
|0.469
|6
|65
|Тошики Ойю
|Nakajima/Honda
|1:21,691
|0.484
|7
|15
|Юри Випс
|Mugen/Honda
|1:21,819
|0.612
|8
|50
|Сержиу Сетте Камара
|B-Max/Honda
|1:21.823
|0.616
|9
|64
|Тадасуке Макино
|Nakajima/Honda
|1:21.832
|0.625
|10
|7
|Камуи Кобаяши
|KCMG/Toyota
|1:21.929
|0.722
|11
|1
|Ник Кэссиди
|TOM'S/Toyota
|1:22.005
|0.798
|12
|36
|Казуки Накаджима
|TOM'S/Toyota
|1:22.043
|0.836
|13
|39
|Шо Цубои
|Inging/Toyota
|1:22.077
|0.870
|14
|16
|Томоки Ноири
|Mugen/Honda
|1:22.236
|1.029
|15
|38
|Хироаки Ишиура
|Inging/Toyota
|1:22.320
|1.113
|16
|3
|Кента Ямашита
|Kondo/Toyota
|1:22.446
|1.239
|17
|18
|Юдзи Кунимото
|KCMG/Toyota
|1:22.453
|1.246
|18
|14
|Казуя Ошима
|Inging/Toyota
|1:22.746
|1.539
|19
|51
|Шарль Милези
|B-Max/Honda
|1:22.892
|1.685
|20
|12
|Татьяна Кальдерон
|Drago Corse/Honda
|1:23.475
|2.268
Об этой статье
|Серия
|Super Formula
|Этап
|Мартовские тесты на «Фудзи»
|Пилоты
|Ниреи Фукузуми
|Команды
|Dandelion Racing
|Автор
|Джейми Кляйн
Кальдерон снова медленнее всех на тестах Суперформулы
Super Formula Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты