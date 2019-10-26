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Super Formula / Новость

К чему приводит прокол в повороте 130R? Ньюи показал

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К чему приводит прокол в повороте 130R? Ньюи показал
Автор:
, Ответственный редактор
26 окт. 2019 г., 11:36

По ходу тренировочной сессии этапа Суперформулы на «Сузуке» сын конструктора Ф1 Харрисон Ньюи попал в неприятную аварию,

Финальный уик-энд японской серии должен назвать имя чемпиона – на титул претендуют сразу пять гонщиков. Харрисон Ньюи не входит в их число – он всего раз смог набрать очки по ходу прошедших этапов и занимает в общем зачете 15-е место.

По ходу второй тренировки в субботу утром британец угодил в неприятную аварию в повороте 130R, причиной которой стал прокол колеса. Его машина врезалась в ограждение и перевернулась.

Слайдер
Список

1/4

Фотограф: Масахиде Камио

2/4

Фотограф: Харрисон Ньюи

3/4

Фотограф: Харрисон Ньюи

4/4

Фотограф: Харрисон Ньюи

Несмотря на это, Ньюи спустя несколько часов вышел на старт квалификации и показал лучший для себя девятый результат. Россиянин Артем Маркелов уик-энд на «Сузуке» пропускает, дебютант Суперформулы Юри Випс стал 19-м и предпоследним.

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Об этой статье

Серия Super Formula
Автор Александр Кабановский

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Сузука II

Сузука II

26 окт. - 27 окт.

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