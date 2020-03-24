Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Super Formula / Мартовские тесты на «Фудзи» / Отчет о тестах

Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы

Поделились
Комментарии
Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы
Автор:
24 мар. 2020 г., 10:30

Новички, пришедшие в японский чемпионат из Формулы 2, показали себя не слишком ярко – а вот один из недавних соперников Роберта Шварцмана по Формуле 3 с первого раза попал в десятку лучших

Сразу четыре пилота уложились в полсекунды в первый день предсезонных тестов японского чемпионата Суперформулы. Лучший результат при этом показал Рио Хиракава (на фото), который в прошлом сезоне выиграл одну гонку и закончил сезон на 12-м месте.

Большинство гонщиков показали свои лучшие времена в последние 10 минут отведенного на заезды времени, выехав из боксов на свежих шинах. Большинство – но не все: к примеру, действующий чемпион Ник Кэссиди в конце сессии остался в боксах и в том числе поэтому не смог по итогам дня попасть в первую десятку.

Лучшим из новичков стал Юри Випс – один из прошлогодних соперников Роберта Шварцмана по чемпионату Формулы 3. А вот Сержиу Сетте Камара и Татьяна Кальдерон, пришедшие из более быстрой и престижной Формулы 2, остались на двух последних строчках протокола. Впрочем, и бразилец, и колумбийка по ходу дня столкнулись с проблемами: на машине Кальдерон пришлось устранять неипсравность в приводе дросселя, а Сетте Камара после обеда смог проехать только 11 кругов – также из-за неких неполадок в болиде.

Тесты на трассе Фудзи завершатся в среду.

Читайте также:

Лучшие времена первого дня тестов:

Место Пилот Команда / мотор Лучший круг Разрыв
1 Japan Рио Хиракава Impul/Toyota

1:20.677

  
2 Japan Ниреи Фукидзуми Dandelion/Honda 1:20.694 0.017
3 Japan Тошики Ойю Nakajima/Honda 1:20.713 0.036
4 Japan Наоки Ямамото Dandelion/Honda 1:20.720 0.043
5 Japan Томоки Ноири Mugen/Honda 1:20.942 0.265
6 Japan Казуки Накаджима TOM'S/Toyota 1:21.114 0.437
7 Estonia Юри Випс Mugen/Honda 1:21.125 0.448
8 Japan Тадасуке Макино Nakajima/Honda 1:21.243 0.566
9 Japan Юи Секигучи Impul/Toyota 1:21.274 0.597
10 France Саша Фенестраз Kondo/Toyota 1:21.621 0.944
11 Japan Шо Цубои Inging/Toyota 1:21.632 0.955
12 Japan Камуи Кобаяши KCMG/Toyota 1:21.709 1.032
13 Japan Хироаки Ишиура Inging/Toyota 1:21.768 1.091
14 Japan Юдзи Кунимото KCMG/Toyota 1:21.813 1.136
15 France Шарль Милези B-Max/Honda 1:21.936 1.259
16 Japan Кента Ямашита Kondo/Toyota 1:21.981 1.304
17 New Zealand Ник Кэссиди TOM'S/Toyota 1:22.217 1.540
18 Japan Казуя Ошима Inging/Toyota 1:22.369 1.692
19 Brazil Сержиу Сетте Камара B-Max/Honda 1:22.393 1.716
20 Colombia Татьяна Кальдерон Drago Corse/Honda 1:23.586 2.909
Следующая новость
Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию

Предыдущая новость

Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Super Formula
Этап Мартовские тесты на «Фудзи»
Пилоты Рио Хиракава
Команды Impul
Автор Джейми Кляйн

Super Formula Следующая сессия

Аутополис

Аутополис

16 мая - 17 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

Что стало предметом сделки между FIA и Ferrari? Версия Motorsport.com

44мин
2
eSports

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

3
eSports

Ферстаппен и Норрис столкнулись в виртуальной гонке на «Спа-Франкоршаме»

4
eSports

Шварцман сломал руль, за Норриса ехал бот. Как прошел виртуальный Гран При Формулы 1

5
Формула 1

Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м

Самое важное:

Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы
SF

Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы

Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию
SF

Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию

Тиктум объяснил, почему провалился в Суперформуле. И попенял на увольнение из Red Bull
F1

Тиктум объяснил, почему провалился в Суперформуле. И попенял на увольнение из Red Bull

Какие гонки отменили из-за вируса?
F1

Какие гонки отменили из-за вируса?

В Суперформуле отложили первую гонку сезона на неопределенный срок. Причина – коронавирус
SF

В Суперформуле отложили первую гонку сезона на неопределенный срок. Причина – коронавирус

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.