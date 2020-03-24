Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы
Новички, пришедшие в японский чемпионат из Формулы 2, показали себя не слишком ярко – а вот один из недавних соперников Роберта Шварцмана по Формуле 3 с первого раза попал в десятку лучших
Сразу четыре пилота уложились в полсекунды в первый день предсезонных тестов японского чемпионата Суперформулы. Лучший результат при этом показал Рио Хиракава (на фото), который в прошлом сезоне выиграл одну гонку и закончил сезон на 12-м месте.
Большинство гонщиков показали свои лучшие времена в последние 10 минут отведенного на заезды времени, выехав из боксов на свежих шинах. Большинство – но не все: к примеру, действующий чемпион Ник Кэссиди в конце сессии остался в боксах и в том числе поэтому не смог по итогам дня попасть в первую десятку.
Лучшим из новичков стал Юри Випс – один из прошлогодних соперников Роберта Шварцмана по чемпионату Формулы 3. А вот Сержиу Сетте Камара и Татьяна Кальдерон, пришедшие из более быстрой и престижной Формулы 2, остались на двух последних строчках протокола. Впрочем, и бразилец, и колумбийка по ходу дня столкнулись с проблемами: на машине Кальдерон пришлось устранять неипсравность в приводе дросселя, а Сетте Камара после обеда смог проехать только 11 кругов – также из-за неких неполадок в болиде.
Тесты на трассе Фудзи завершатся в среду.
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Лучшие времена первого дня тестов:
|Место
|Пилот
|Команда / мотор
|Лучший круг
|Разрыв
|1
|Рио Хиракава
|Impul/Toyota
|
1:20.677
|2
|Ниреи Фукидзуми
|Dandelion/Honda
|1:20.694
|0.017
|3
|Тошики Ойю
|Nakajima/Honda
|1:20.713
|0.036
|4
|Наоки Ямамото
|Dandelion/Honda
|1:20.720
|0.043
|5
|Томоки Ноири
|Mugen/Honda
|1:20.942
|0.265
|6
|Казуки Накаджима
|TOM'S/Toyota
|1:21.114
|0.437
|7
|Юри Випс
|Mugen/Honda
|1:21.125
|0.448
|8
|Тадасуке Макино
|Nakajima/Honda
|1:21.243
|0.566
|9
|Юи Секигучи
|Impul/Toyota
|1:21.274
|0.597
|10
|Саша Фенестраз
|Kondo/Toyota
|1:21.621
|0.944
|11
|Шо Цубои
|Inging/Toyota
|1:21.632
|0.955
|12
|Камуи Кобаяши
|KCMG/Toyota
|1:21.709
|1.032
|13
|Хироаки Ишиура
|Inging/Toyota
|1:21.768
|1.091
|14
|Юдзи Кунимото
|KCMG/Toyota
|1:21.813
|1.136
|15
|Шарль Милези
|B-Max/Honda
|1:21.936
|1.259
|16
|Кента Ямашита
|Kondo/Toyota
|1:21.981
|1.304
|17
|Ник Кэссиди
|TOM'S/Toyota
|1:22.217
|1.540
|18
|Казуя Ошима
|Inging/Toyota
|1:22.369
|1.692
|19
|Сержиу Сетте Камара
|B-Max/Honda
|1:22.393
|1.716
|20
|Татьяна Кальдерон
|Drago Corse/Honda
|1:23.586
|2.909
Об этой статье
|Серия
|Super Formula
|Этап
|Мартовские тесты на «Фудзи»
|Пилоты
|Рио Хиракава
|Команды
|Impul
|Автор
|Джейми Кляйн
Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы
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