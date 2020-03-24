Сетте Камара и Кальдерон медленнее всех на тестах Суперформулы

Сразу четыре пилота уложились в полсекунды в первый день предсезонных тестов японского чемпионата Суперформулы. Лучший результат при этом показал Рио Хиракава (на фото), который в прошлом сезоне выиграл одну гонку и закончил сезон на 12-м месте.

Большинство гонщиков показали свои лучшие времена в последние 10 минут отведенного на заезды времени, выехав из боксов на свежих шинах. Большинство – но не все: к примеру, действующий чемпион Ник Кэссиди в конце сессии остался в боксах и в том числе поэтому не смог по итогам дня попасть в первую десятку.

Лучшим из новичков стал Юри Випс – один из прошлогодних соперников Роберта Шварцмана по чемпионату Формулы 3. А вот Сержиу Сетте Камара и Татьяна Кальдерон, пришедшие из более быстрой и престижной Формулы 2, остались на двух последних строчках протокола. Впрочем, и бразилец, и колумбийка по ходу дня столкнулись с проблемами: на машине Кальдерон пришлось устранять неипсравность в приводе дросселя, а Сетте Камара после обеда смог проехать только 11 кругов – также из-за неких неполадок в болиде.

Тесты на трассе Фудзи завершатся в среду.

Лучшие времена первого дня тестов: