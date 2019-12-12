Фиттипальди вернется в Суперформулу

В 2018 году Пьетро Фиттипальди должен был провести полный сезон в Суперформуле за Team LeMans, но успел проехать только первую гонку, а затем выбыл из строя из-за перелома ног в аварии на этапе WEC в Спа. Восстановившись, он провел шесть гонок в IndyCar, после чего за рулем «формул» не выступал.

После сезона-2019 в DTM за клиентскую команду Audi и работы резервным пилотом Haas Ф1 Фиттипальди объявил, что подписал контракт на следующий год с коллективом Motopark в главном японском формульном первенстве.

В 2019-м за Motopark выступали юниор Red Bull Лукас Ауэр и сын конструктора из Ф1 Харрисон Ньюи. Они завершили год девятым и 15-м соответственно и по разу поднимались на подиум.

Неясно, останется ли австриец в Суперформуле в 2020-м. По слухам, он может вернуться в DTM в стан BMW.

Ньюи, как ожидается, не вернется в японскую серию в следующем году. Похоже, британец собирается сконцентрироваться на марафонских гонках. В эти выходные он примет участие в молодежных тестах WEC в Бахрейне в составе российской команды G-Drive Racing.

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Дополнительная информация: Джейми Кляйн