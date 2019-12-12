Фиттипальди вернется в Суперформулу
Внук двукратного чемпиона Ф1 в 2020 году будет выступать за команду B-Max Racing/Motopark.
В 2018 году Пьетро Фиттипальди должен был провести полный сезон в Суперформуле за Team LeMans, но успел проехать только первую гонку, а затем выбыл из строя из-за перелома ног в аварии на этапе WEC в Спа. Восстановившись, он провел шесть гонок в IndyCar, после чего за рулем «формул» не выступал.
После сезона-2019 в DTM за клиентскую команду Audi и работы резервным пилотом Haas Ф1 Фиттипальди объявил, что подписал контракт на следующий год с коллективом Motopark в главном японском формульном первенстве.
В 2019-м за Motopark выступали юниор Red Bull Лукас Ауэр и сын конструктора из Ф1 Харрисон Ньюи. Они завершили год девятым и 15-м соответственно и по разу поднимались на подиум.
Неясно, останется ли австриец в Суперформуле в 2020-м. По слухам, он может вернуться в DTM в стан BMW.
Ньюи, как ожидается, не вернется в японскую серию в следующем году. Похоже, британец собирается сконцентрироваться на марафонских гонках. В эти выходные он примет участие в молодежных тестах WEC в Бахрейне в составе российской команды G-Drive Racing.
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Дополнительная информация: Джейми Кляйн
Об этой статье
|Серия
|Super Formula
|Пилоты
|Пьетро Фиттипальди
|Команды
|Motopark Academy , B-Max Racing Team
|Автор
|Денис Буденков
Фиттипальди вернется в Суперформулу
Super Formula Следующая сессия
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