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Super Formula / Новость

Фиттипальди вернется в Суперформулу

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Фиттипальди вернется в Суперформулу
Автор:
12 дек. 2019 г., 09:49

Внук двукратного чемпиона Ф1 в 2020 году будет выступать за команду B-Max Racing/Motopark.

В 2018 году Пьетро Фиттипальди должен был провести полный сезон в Суперформуле за Team LeMans, но успел проехать только первую гонку, а затем выбыл из строя из-за перелома ног в аварии на этапе WEC в Спа. Восстановившись, он провел шесть гонок в IndyCar, после чего за рулем «формул» не выступал.

После сезона-2019 в DTM за клиентскую команду Audi и работы резервным пилотом Haas Ф1 Фиттипальди объявил, что подписал контракт на следующий год с коллективом Motopark в главном японском формульном первенстве.

В 2019-м за Motopark выступали юниор Red Bull Лукас Ауэр и сын конструктора из Ф1 Харрисон Ньюи. Они завершили год девятым и 15-м соответственно и по разу поднимались на подиум. 

Неясно, останется ли австриец в Суперформуле в 2020-м. По слухам, он может вернуться в DTM в стан BMW.

Ньюи, как ожидается, не вернется в японскую серию в следующем году. Похоже, британец собирается сконцентрироваться на марафонских гонках. В эти выходные он примет участие в молодежных тестах WEC в Бахрейне в составе российской команды G-Drive Racing.

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Дополнительная информация: Джейми Кляйн

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Об этой статье

Серия Super Formula
Пилоты Пьетро Фиттипальди
Команды Motopark Academy , B-Max Racing Team
Автор Денис Буденков

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