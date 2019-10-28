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Super Formula / Сузука II / Новость

Финальная гонка Суперформулы вызвала поток извинений

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Финальная гонка Суперформулы вызвала поток извинений
Автор:
, Главный редактор
28 окт. 2019 г., 12:02

Наоки Ямамото и команда, за которую он выступал в этом сезоне японского чемпионата, никак не могут поделить вину за проигрыш личного титула – каждый спешит взять вину на себя.

Наоки Ямамото накануне финального этапа Суперформулы лидировал в личном зачете с преимуществом в одно очко, но в итоге упустил чемпионский титул. Главный соперник японца, Ник Кэссиди, стартовав на мягких шинах, смог оперативно прорваться в группу лидеров. Сам Ямамото предпочел начать заезд на более жесткой резине, потом достаточно рано перешел на более мягкую – но ни одно из этих решений существенной пользы не принесло. В итоге, стартовав с 6-й и 5-й позиции соответственно, Кэссиди и Ямамото финишировали на 2-м и 5-м месте – что сделало чемпионом новозеландца.

Коллектив Dandelion Racing, за который выступает Ямамото, выиграл командный зачет – однако руководитель коллектива Киоши Мураока уделил немало внимания поражению своего пилота в борьбе за личный титул. «Думаю, за это поражение несет ответственность команда, – сказал менеджер на официальной пресс-конференции. – На сегодняшней гонке машина была недостаточно быстра, чтобы принести титул. Прошу прощения у пилотов, что мы не смогли обеспечить им быстрые болиды».

В свою очередь, пилот поспешил возложить всю ответственность на себя. «Сегодня я был просто разгромлен Ником. Я просто был недостаточно хорош, – поделился Ямамото своими эмоциями с Motorsport.com сразу после финиша гонки. – Когда я приехал в закрытый парк, хотел прежде всего поздравить Ника – но увидел моего гоночного инженера на пит-волле. И понял, что сначала надо извиниться перед ним.

Сугисаки-сан [гоночный инженер Кимитоши Сугисаки] сразу же сказал, что просит прощения за недостаточно быструю машину. В команде все – и Мураока-сан – первым делом извинились передо мной. Это было тяжело и как-то неправильно: я думаю, это мне надо извиняться перед ними, так как я был не слишком быстр.

Мураока-сан сказал, что он не смог подготовить достаточно хорошую машину. Но это неправда. Мой партнер [Ниреи Фукизуми] был быстр и финишировал третьим. Так что, мой провал на этой гонке – результат нехватки скорости у меня».

В прошлом сезоне Ямамото выиграл титулы в Суперформуле и чемпионате Super GT, однако в этом году не смог отстоять ни один из этих титулов. В Суперформуле пилот стал вице-чемпионом, а в Super GT экипаж Ямамото и Дженсона Баттона за этап до финиша занимает 8-е место и не имеет даже математических шансов на чемпионство.

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Об этой статье

Серия Super Formula
Этап Сузука II
Автор Кирилл Качнов

Super Formula Следующая сессия

Сузука II

Сузука II

26 окт. - 27 окт.

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