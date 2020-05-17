В девяностые годы в гоночном мире могли происходить чудеса. К примеру, попадание в чемпионскую команду 33-летнего пилота, который ни разу не финишировал выше 11-го места. Мы про Дэймона Хилла и его дебют в Williams. Или переход в Формулу 1 никому неизвестного гонщика, который три года подряд выступал только в Японии. Это история Педро де ла Росы.

Но даже на таком фоне выделяется Сара Кавана. Невероятно настойчивая и столь же медленная гонщица умудрялась находить спонсоров и выступать в престижных гоночных сериях – вплоть до японской Формулы-Ниппон и тестов болида Ф1. Среди компаний, которые оплачивали карьеру Каваны, были всемирно известные бренды L’Oreal и Cosmopolitan – а организаторы чемпионата специально игнорировали правила, лишь бы Сара выходила на старт.

Это история о позитивной дискриминации, невероятном упорстве, Эдди Ирвайне, работе риелтором и, конечно, всепроникающей любви к гонкам. В любом их проявлении.

Просто купила себе гоночный болид. И поехала

Сара Кавана занялась картингом в возрасте 18 лет. Сейчас этот возраст несовместим с профессиональной карьерой: будущие пилоты садятся за руль карта в 5 или 6 лет. Но для 1991 года история была вполне нормальной. Просто Саре захотелось гоняться. И она это сделала.

Вскоре ирландка купила автомобиль Van Diemen для Формулы-Ford – тот самый болид, на котором до нее выступал Эдди Ирвайн. На этой машине 19-летняя Кавана стартовала в нескольких соревнованиях для начинающих пилотов в Великобритании. Именно тогда Сара начала работать со спонсорами и собрала свой первый спонсорский пакет. Спортсменка заполучила бюджет для сезона-93.

Так выглядели автомобили Van Diemen, на которых гонялись начинающие пилоты в девяностых:

Кавана провела два года в Формуле-Opel; чемпионат 1994 года стал единственным, который Сара провела от и до – с первой до последней гонки включительно. Она сделала это за рулем машины, которая взяла титул годом ранее: идеальные условия для успеха. Не сложилось. При всем трудолюбии, настойчивости и деньгах Каване не хватало главного: скорости.

Зато у Сары было все в порядке со спонсорами. И в середине девяностых гонщица собрала деньги для покупки Reynard 95D с двигателем Cosworth. Эта машина была предназначена для британской Формулы 2 в тот момент в стране существовало собственное национальное первенство для автомобилей этой категории. Кавана пришла туда в 96-м.

В своей первой гонке ирландка квалифицировалась десятой из 12 участников, а вскоре после старта сошла с дистанции из-за отказа коробки передач. Второй заезд проходил в Донингтоне: и здесь Сара набрала одно очко за шестое место. Правда, все остальные выбыли из борьбы – Кавана финишировала шестой и последней в двух кругах от победителя. А всего в той гонке было восемь участников.

В 1997 году британская Формула 2 превратилась в британскую Формулу 3000 – и в чемпионат пришли совсем другие машины. Reynard 95D перестал соответствовать регламенту. И тогда Сара отправилась в Японию.

Ирвайн, японцы и билеты за чужой счет

В девяностых Япония была привычным путем в Формулу 1 для множества гонщиков. Здесь гонялись Мика Сало, Ральф Шумахер, Жак Вильнёв и все тот же Эдди Ирвайн. Когда-то Эдди уже продал Каване свой старый болид – и теперь решил еще раз выручить свою соотечественницу.

Ирвайн познакомил Сару с главой команды Cerumo Масаюки Сато. Это был основатель гоночного коллектива, в составе которого сам Ирвайн выступал в Японии в начале девяностых. Так Кавана оказалась в Формуле-Ниппон.

Сара Кавана, Cerumo Фото: su_san_motorsports

Несколько лет назад Формулу-Ниппон переименовали в Суперформулу – но суть осталась прежней. Эта серия всегда была главным формульным чемпионатом в Японии. И это первенство систематически привлекало гонщиков из других стран: в разные годы здесь выступали Джонни Херберт, Хайнц-Харальд Френтцен, Пьер Гасли и Стоффель Вандорн.

В 1997 году Cerumo планировала выступать с одной машиной. Масаюки Сато согласился выставить второй болид при одном условии: Кавана сама найдет этот автомобиль и привезет его в Японию. А еще наймет механиков, которые будут обслуживать эту машину. Сара согласилась. Она никогда не пасовала перед трудностями.

Утром первого тестового дня перед новым сезоном, 16 апреля 1997 года, Cerumo официально объявила: в команде будет выступать Сара Кавана. И сразу же 24-летняя гонщица начала испытания на незнакомой для себя трассе «Фудзи».

Результаты ошеломляли. 13 секунд отставания от лидера.

Такой провал частично объясняет техническая разница между машинами участников. Если фаворит Формулы-Ниппон (и будущий пилот Формулы 1) Тораносуке Такаги использовал последнюю модель Reynard 97D, то у дебютантки было шасси двухлетней давности. Но что еще важнее: пока все ездили на двигателе Mugen, Сара использовала менее мощный и более старый Cosworth.

Наконец, Кавана должна была адаптироваться к шинам Bridgestone, на которых никогда прежде не выступала. В британских гонках спортсменка ездила на резине Avon. В довершение всего Саре предстояло выучить трассу: это был ее первый заезд на «Фудзи».

Первая гонка сезона-97 состоялась всего через 10 дней после тестов. В таких условиях современные гонщики стараются не менять часовые пояса и не улетать лишний раз из страны проведения – но только не Кавана. Сара воспользовалась перерывом и рванула в Европу, чтобы стартовать в гонке на ретроавтомобилях Формулы 1. Это был чемпионат BOSS GP и гонщица была одной из постоянных участниц.

В первую очередь BOSS GP создана для участников, которым хочется поездить на машинах Ф1. Но иногда такие гонки собирают полные трибуны Узнаете? В серии BOSS GP участвуют вышедшие из употребления болиды Формулы 1

Вернуться вовремя Каване помогли организаторы чемпионата. В Формуле-Ниппон быстро поняли, сколько внимания они получат от прессы и болельщиков благодаря участию в гонках женщины-иностранки. Так что серия взяла на себя стоимость авиабилетов из Европы в Японию для своей дебютантки.

Ради нее временно отменили правило 110%

Поклонники Формулы 1 со стажем помнят правило 107%, по которому на старт допускали только тех, кто уложился в 107% от времени лидера. В середине девяностых в Японии действовала похожая норма. Правда, в Формуле-Ниппон ввели более мягкий вариант этого правила в 110%. Это означало, что даже совсем медленные пилоты могли претендовать на участие в гонке. Кавана не уложилась даже в такую норму.

В тренировке ирландка проиграла лидеру Тораносуке Такаги 11,6 секунд. И это была лучшая попытка ирландской гонщицы. Перед квалификацией она внесла изменения в настройки – и поехала еще хуже.

Отставание от времени поул-позиции составило 14 секунд с круга. До 110% Саре не хватило трех секунд.

В то время Кавана вела блог в интернете – да, интернет уже существовал и люди запускали там свои сайты. После провала в квалификации Сара написала: «Мне не понравилось, как изменилось поведение машины после тренировки. Автомобиль начал поворачивать слишком резко; на входе в быстрые повороты вся машина теряла стабильность.

Репортеры хотели знать, почему я не проехала быстрее. Я тоже хотела это знать. Было сложно находить для них правильные слова и при этом сохранять самообладание».

Медленный темп Каваны расстроил не только ее саму, но и ее соперников. Японский журналист Макото Огуси, наблюдавший за тем этапом вживую, видел: на последних минутах квалификации Сара заблокировала одного из соперников, из-за чего тот не успел начать быстрый круг.

Сразу после этого конкурент Каваны опередил гонщицу и резко затормозил перед ней в S-образных поворотах первого сектора. Так иногда поступают в прокатном картинге с заведомо медленными и грубыми пилотами – в профессиональных гонках это считается дурным тоном. Соперники оказались достойны друг друга: слишком медленная помешала слишком агрессивному. Но на старт все равно вышли оба.

Сара Кавана, Cerumo Фото: su_san_motorsports

После квалификации судьи выпустили особый документ, в котором разрешили участие в гонке всем шестерым пилотам, не прошедшим квалификацию. Одной из допущенных стала Кавана. Правда, Сару отдельно просили не мешать более быстрым участникам и уступать им дорогу при необходимости. Ирландка согласилась.

«Это была моя первая гонка в Формуле-Ниппон, так что я решила не рисковать, – написала Кавана в блоге. – Ну и я понимала, что из-за усталости к концу заезда мой темп все равно упадет. Так что я нацелилась просто финишировать. Моя стратегия на гонку выражалась тремя словами: никому не мешать».

Эту цель Сара выполнила. Кавана завершила 35-круговую гонку на 14-м месте из 15 финишировавших в трех кругах от победителя – Педро де ла Росы. В общей сложности в том сезоне Формулы-Ниппон участвовали сразу пять бывших или будущих пилотов Формулы 1: помимо Такаги и де ла Росы в японском чемпионате выступали Норберто Фонтана, Эстебан Туэро и Ральф Фёрман.

До прихода в Формулу 1 Педро де ла Роса провел три сезона в Японии. Сначала испанец выиграл местную Формулу 3, а затем перешел в Формулу-Ниппон. Дебютный чемпионат де ла Роса завершил на восьмом места, а в 1997-м завоевал титул. Два года спустя Педро и его соперник по японскому чемпионату Тораносуке Такаги стали напарниками по команде Arrows в Формуле 1 Фото: Motorsport Images

Месяц спустя Кавана приехала на второй этап Формулы-Ниппон на трассе «Мине». Сейчас этот автодром не существует, но в тот момент он служил одной из основных гоночных арен в стране.

Кавану по-прежнему поддерживали ее спонсоры: косметическая фирма L’Oreal и женский журнал Cosmopolitan. Логотипы обоих брендов можно легко заметить на автомобиле ирландской спортсменки.

Гонщица вновь квалифицировалась последней из 25 участников, но на сей раз ее отставание от поула уменьшилось до 9 секунд. Правда, на этот раз Кавана оказалась единственной, кто не попал в 110% – на первом этапе таких пилотов было шестеро. И во второй раз судьи позволили Саре стартовать.

В паддоке открыто называли это PR-тактикой японского чемпионата. Благодаря своему полу Кавана оказалась главной звездой Формулы-Ниппон 1997 года, и организаторы первенства хотели извлечь максимум из популярности единственной женщины в составе. Сара должна была выйти на старт.

Формула-Ниппон

Вторая гонка ирландской спортсменки оказалась намного короче, чем первая. Через шесть кругов после старта у Каваны отказали тормоза, и машина выбыла из борьбы. Это была последняя гонка Сары в Формуле-Ниппон. 28 мая 1997 года, за несколько дней до старта третьего этапа сезона на трассе «Фудзи», команда и гонщица объявили о прекращении сотрудничества. Больше Кавана в Японию не возвращалась.

«Было очевидно: ей не хватает навыков в сравнении с другими пилотами чемпионата, – оценил выступления спортсменки Макото Огуси. – Если Кавана не могла уложиться в 110%, разве не было самым милосердным для нее вариантом просто не допускать ее на старт? Она могла доказать, что достойна соревноваться с профессионалами, только одним способом: пройдя квалификацию. Любой другой вариант подрывал авторитет всего чемпионата».

И как выяснилось, Кавана врала японцам о своих успехах в Европе. По воспоминаниям Огуси, Сара рассказывала, что дважды финишировала четвертой в гонках британской Формулы 2. Это была неправда.

В тот момент пауза казалась вынужденной: ирландка планировала вернуться в Формулу-Ниппон на последнем этапе 1997 года и собирала бюджет для полного сезона-98. Ни один из этих планов не осуществился – спонсоры не нашлись.

Из гонщицы в риелтора

К 1998 году Reynard Каваны превратился в раритет – и Сару допустили до участия в ретросерии BOSS GP на той же самой машине. А в 1999 году ирландка купила формульный Jordan 193. Тот самый, на котором Рубенс Баррикелло провел свой первый сезон в Формуле 1. Этот автомобиль породил массу слухов – в том числе о том, что Кавана может в действительности попасть в команду Jordan Формулы 1. В тот момент это был третий по силе коллектив в чемпионате мира.

На деле Сара действительно вела переговоры с командами Формулы 1. Но не с Jordan. В 2001 году спортсменка прибыла в город Пембри для прохождения тестов с McLaren. Коллектив из Уокинга рассматривал Кавану в числе претендентов на роль третьего пилота и устроил для Сары серию физических и гоночных испытаний. Детали этих проверок неизвестны – но судя по тому, что место в McLaren Кавана не получила, результаты команду не устроили.

А в 2004 году ирландка почти добилась контракта с Jaguar Racing. По крайней мере, так говорит сама Кавана.

2004 год стал последним сезоном для Jaguar в Формуле 1. В то время за команду выступали Марк Уэббер и Кристиан Клин, а одним из спонсоров был производитель энергетических напитков Red Bull. Эта компания и купила Jaguar у концерна Ford, когда американцы решили уйти из Формулы 1. При Red Bull возможность найма рента-драйверов не обсуждалась. Если Jaguar был готов рассматривать предложения от пилотов со спонсорами, то в Red Bull оборвали любые разговоры о таком механизме. Матешиц работал только с теми, кто получал зарплату за свои выступления

«Я стояла на пороге своего дома и смотрела на оливковые деревья в саду, когда раздался звонок. Всё рухнуло в один момент: меня не взяли в Jaguar, – рассказала бывшая гонщица в интервью газете Irish Times. – Так началась моя карьера риелтора.

Мы с мужем решили уехать из Дублина. Местный рынок недвижимости был перегрет: мы никак не могли найти жилье, которое бы нам понравилось, за имевшиеся у нас деньги. Так что в какой-то момент мы зашли в интернет и решили посмотреть, какие варианты есть за границей. И переехали в Монако».

Сара и ее муж Майк купили заброшенный замок с 300-летней историей. Крепость находилась на горе на высоте 600 метров над уровнем моря. «Там не было ни света, ни воды, – вспоминает Кавана. – Мы все отремонтировали. На самом деле, отдельные работы продолжаются и теперь, но основная часть завершена. Мы превратили это место в нашу маленькую идиллию».

Вскоре у пары родился сын Финли – а затем Сара начала заниматься недвижимостью. Все началось с того, что друг бывшей гонщицы попросил её помочь с арендой квартиры на лето. «Теперь у меня клиенты и в Монако, и в соседнем Вильфранш-Сюр-Мере, – говорит Кавана. – Кто-то сдает жилье, кто-то снимает».

Обычная стоимость аренды в этом регионе – 4 000 евро. Но бывают и более дорогие варианты: «Здесь особенное место. Тяжелый люкс. Некоторые виллы уходят за 250 000 евро в неделю. А один раз мне нужно было разместить компанию из семи чи-хуа-хуа, пока их хозяева были в отъезде. На целую неделю на Лазурном берегу».

С момента дебюта Каваны в главной формульной серии Японии прошло 23 года – и теперь в чемпионате появится следующая гонщица. В сезоне-2020 в Суперформуле должна дебютировать Татьяна Кальдерон: колумбийка, которая уже связана контрактом с командой Alfa Romeo Формулы 1. Будет интересно посмотреть, изменился ли подход японских организаторов к женщинам-участницам из-за рубежа.