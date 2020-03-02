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Super Formula / Сузука / Новость

В Суперформуле отложили первую гонку сезона на неопределенный срок. Причина – коронавирус

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В Суперформуле отложили первую гонку сезона на неопределенный срок. Причина – коронавирус
Автор:
Соавтор: Томохиро Йосита
2 мар. 2020 г., 07:38

Японская Суперформула не будет проводить этап на «Сузуке» в марте. Из-за вспышки коронавируса организаторы отменили предсезонные тесты и перенесли гонку. Судьба второго этапа, который должен состояться на автодроме «Фудзи», остается под вопросом. Под угрозой оказалась и первая гонка кузовной серии Super GT

Гонку японского чемпионата Суперформула на «Сузуке» отложили на неопределенный срок. Этап на трассе Формулы 1 должен был пройти 5 апреля; в качестве гонок поддержки на «Сузуку» планировал приехать японский супербайк. Из-за вспышки в стране вируса COVID-19 организаторы объявили, что этап не состоится.

На момент написания заметки в Японии зафиксировано 250 случаев заражения коронавирусом, из них шесть оказались летальными. Статистика приведена без учета корабля Diamond Princess, который пришвартован у побережья Японии. На этом корабле введен карантин из-за большого числа заболевших на борту.

Вместе с гонкой на «Сузуке» отменили и тесты, запланированные на 9-10 марта. На этой же трассе 21-22 марта должен был состояться первый этап местной кузовной серии Super Taikyu – этот гоночный уикенд также упразднили.

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По распоряжению японских властей в марте в стране закрыли школы. Карантин объявлен на месяц, о возможности его продления пока не сообщалось. Чтобы избежать распространения коронавируса, некоторые спортивные события на территории Японии устраивают без зрителей. К примеру, по такой схеме провели Токийский марафон.

Второй этап Суперформулы, который должен пройти на автодроме «Фудзи» 19 апреля, также оказался под вопросом. На этой трассе у чемпионата были запланированы двухдневные тесты 24 и 25 марта. Пройдут они или нет, пока неясно. В минувшую субботу автодром «Фудзи» принял у себя испытательные заезды Super Taikyu, но на трассу не пускали зрителей.

Автодрома «Сузука» во время тестов Суперформулы

Автодрома «Сузука» во время тестов Суперформулы

Фото: Томохиро Йосита

По аналогичной схеме – с участниками, но без зрителей – пройдут тесты главного кузовного чемпионата Японии Super GT на «Окаяме». Эта трасса принимала у себя Гран При Формулы 1 в 1994 и 1995 году. Теперь здесь проводятся местные соревнования.

11-12 апреля «Окаяма» должна принять дебютный этап Super GT сезона-2020. На этой неделе организаторы чемпионата проведут совещание, на котором решат, стоит ли отменять первую гонку этого года.

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Об этой статье

Серия Super GT , Super Formula , Superbike IDM , SUPER TAIKYU
Этап Сузука
Местонахождение Сузука
Автор Джейми Кляйн

Super Formula Следующая сессия

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Сузука

4 апр. - 5 апр.

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