В Суперформуле отложили первую гонку сезона на неопределенный срок. Причина – коронавирус
Японская Суперформула не будет проводить этап на «Сузуке» в марте. Из-за вспышки коронавируса организаторы отменили предсезонные тесты и перенесли гонку. Судьба второго этапа, который должен состояться на автодроме «Фудзи», остается под вопросом. Под угрозой оказалась и первая гонка кузовной серии Super GT
Гонку японского чемпионата Суперформула на «Сузуке» отложили на неопределенный срок. Этап на трассе Формулы 1 должен был пройти 5 апреля; в качестве гонок поддержки на «Сузуку» планировал приехать японский супербайк. Из-за вспышки в стране вируса COVID-19 организаторы объявили, что этап не состоится.
На момент написания заметки в Японии зафиксировано 250 случаев заражения коронавирусом, из них шесть оказались летальными. Статистика приведена без учета корабля Diamond Princess, который пришвартован у побережья Японии. На этом корабле введен карантин из-за большого числа заболевших на борту.
Вместе с гонкой на «Сузуке» отменили и тесты, запланированные на 9-10 марта. На этой же трассе 21-22 марта должен был состояться первый этап местной кузовной серии Super Taikyu – этот гоночный уикенд также упразднили.
Читайте также:
По распоряжению японских властей в марте в стране закрыли школы. Карантин объявлен на месяц, о возможности его продления пока не сообщалось. Чтобы избежать распространения коронавируса, некоторые спортивные события на территории Японии устраивают без зрителей. К примеру, по такой схеме провели Токийский марафон.
Второй этап Суперформулы, который должен пройти на автодроме «Фудзи» 19 апреля, также оказался под вопросом. На этой трассе у чемпионата были запланированы двухдневные тесты 24 и 25 марта. Пройдут они или нет, пока неясно. В минувшую субботу автодром «Фудзи» принял у себя испытательные заезды Super Taikyu, но на трассу не пускали зрителей.
Автодрома «Сузука» во время тестов Суперформулы
Фото: Томохиро Йосита
По аналогичной схеме – с участниками, но без зрителей – пройдут тесты главного кузовного чемпионата Японии Super GT на «Окаяме». Эта трасса принимала у себя Гран При Формулы 1 в 1994 и 1995 году. Теперь здесь проводятся местные соревнования.
11-12 апреля «Окаяма» должна принять дебютный этап Super GT сезона-2020. На этой неделе организаторы чемпионата проведут совещание, на котором решат, стоит ли отменять первую гонку этого года.
Об этой статье
|Серия
|Super GT , Super Formula , Superbike IDM , SUPER TAIKYU
|Этап
|Сузука
|Местонахождение
|Сузука
|Автор
|Джейми Кляйн
В Суперформуле отложили первую гонку сезона на неопределенный срок. Причина – коронавирус
Super Formula Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты