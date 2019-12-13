Племянник Бергера потерял место в юниорской программе Red Bull

Лукас Ауэр и юниорская программа Red Bull объявили о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Австрийский пилот стал очередным членом программы в конце прошлого года, когда потерял место в DTM в результате ухода из первенства марки Mercedes. В рамках сотрудничества с Red Bull гонщик в этом году принял участие в японском турнира Суперформула. Ауэр закончил сезон на 9-й позиции, оказавшись в турнирной таблице на 6 мест выше своего напарника по команде Motorpark Харрисона Ньюи.

«Лукас действительно больше не является нашим подопечным, – прокомментировал ситуацию в беседе с Motorsport.com Хельмут Марко. – Все в целом просто. Наша цель – готовить пилотов, которые со временем могли бы дебютировать в Формуле 1. Но Лукас сейчас уже не столь молод [Ауэру в этом году исполнилось 25 лет], а баллов, требующихся для получения суперлицензии, он набрал еще слишком мало – так что, шансы на попадание в Ф1 у него не особо высоки.

При этом он по-прежнему может добиться успеха в других категориях автоспорта – к примеру, за рулем кузовных машин или в DTM. Он может там выигрывать гонки и зарабатывать хорошие деньги. Все-таки автоспорт не ограничивается Формулой 1».

Недавно Ауэр попробовал свои силы за рулем автомобиля Nissan чемпионата Super GT – однако ряд источников считает, что наиболее вероятным вариантом для австрийца является возвращение в DTM за рулем одного из автомобилей BMW.