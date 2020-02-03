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Баррикелло проведет сезон-2020 в туринговой серии в Аргентине

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Баррикелло проведет сезон-2020 в туринговой серии в Аргентине
Автор:
, редактор
3 февр. 2020 г., 15:05

Бразильский ветеран будет совмещать выступление сразу в двух сериях.

Бывший пилот Формулы 1 Рубенс Баррикелло в 2020 году будет выступать в аргентинской туринговой серии TC2000. 47-летний гонщик договорился о проведении полного сезона за Toyota. 

Баррикелло будет совмещать TC2000 в выступление в серии Stock Car у себя на родине в Бразилии. Так же поступит его новый партнер по команде Матиас Росси.

Баррикелло выступал в Формуле 1 с 1993-го по 2011-й годы, принял участие в 323-х Гран При и одержал 11 побед. Наиболее успешный период в его карьере пришелся на пору выступлений за Ferrari, с которой бразилец дважды становился вице-чемпионом мира.

Отметим, что в предварительных календарях TC2000 и Stock Car есть пересекающиеся этапы, но организаторы серий должны договориться об их устранении.

Дополнительная информация: Федерико Фатурос

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Об этой статье

Серия Stock car
Пилоты Рубенс Баррикелло
Автор Иван Матушкин

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