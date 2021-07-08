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Бразильские сток-кары Новость

Сын Баррикелло станет напарником отца в гонке сток-каров

Автор:
, главный редактор

Для Баррикелло-младшего это будет первым стартом за рулем столь тяжелой и мощной техники

Сын Баррикелло станет напарником отца в гонке сток-каров

После ухода из Формулы 1 в конце 2011 года Рубен Баррикелло (двукратный серебряный призер чемпионата мира) не прекратил выступлений в гонках. Гонщик, в прошлом выступавший за команды Ferrari и Williams, стал постоянным участником бразильского чемпионата по гонкам на сток-карах. С 2013 года Баррикелло выступает в этом турнире по полной программе и один раз (в 2014 году) стал чемпионом.

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В ближайшие выходные 49-летний бразилец выйдет на старт очередного этапа серии, который пройдет на трассе в городе Каскавель на юге Бразилии. Как и раньше, гонщик будет пилотировать автомобиль Toyota Corolla команды Full Time. Но на этот раз у него будет необычный напарник – 19-летний Эдоардо Баррикелло, сын Рубенса.

Эдоардо 7 лет провел в картинге, после чего переключился на выступления в формульных турнирах в США. В частности, в прошлом году он стал вице-чемпионом US F2000 (которую можно назвать американским аналогом Формулы 3). В этом году бразилец перебрался в Европу, где выступает в чемпионате Формулы Regional – но без особого успеха: после 5-ти этапов его лучшим результатом является 16-е место.

За рулем сток-каров Баррикелло-младшему тоже трудно рассчитывать на успех: гонка в Каскавеле станет для него первым опытом как управления столь тяжелым и мощным гоночным автомобилем, так и выступлений на конкретной трассе. А вот Баррикелло-старший в 8-ми состоявшихся гонках одержал 2 победы. Правда, еще дважды экс-пилот Ф1 был дисквалифицирован, еще один раз не стартовал – и в общем зачете занимает только 6-е место.

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Как сложатся гонки для двух поколений семьи Баррикелло – можно будет увидеть с помощью прямой трансляции гонок на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 17:55 по московскому времени.

 
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