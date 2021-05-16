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Бразильские сток-кары Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонки бразильских сток-каров в «Интерлагосе»

К множеству известных бразильцев в эти выходные присоединился весьма известный португалец...

Смотрите прямо сейчас: гонки бразильских сток-каров в «Интерлагосе»

По ходу этого уик-энда уже состоялось немало ярких гонок: взять хотя бы Гран При Индианаполиса, в котором Ромен Грожан завоевал первый для себя подиум в серии IndyCar – или гонку MotoGP в Ле-Мане, где из-за начавшегося дождя на трассе некоторое время творилось форменное сумасшествие.

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Однако гоночный уик-энд еще не закончен. Не закончены и прямые трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Последняя на сегодня будет посвящена второму этапу бразильского первенства сток-каров. Она позволяет увидеть, как выглядят соревнования на знаменитой трассе «Интерлагос», если это не бразильский Гран При Формулы 1.

Впрочем, в звездах Формулы 1 в этом чемпионате дефицита нет: в этом году на постоянной основе в серии участвуют, к примеру, Рубенс Баррикелло и Фелипе Масса. А в эти выходные к ним присоединится звезда Формулы Е – причем, в отличие от упомянутых гонок, звезда без приставки «экс-». Участником второго этапа стал действующий чемпион электрического турнира Антониу Феликс да Кошта.

 
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Хотите необычных гонок? Посмотрите (с русским комментарием) сражение Баррикелло и Массы в бразильских сток-карах

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Хотите необычных гонок? Посмотрите (с русским комментарием) сражение Баррикелло и Массы в бразильских сток-карах
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