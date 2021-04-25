Хотите необычных гонок? Посмотрите (с русским комментарием) сражение Баррикелло и Массы в бразильских сток-карах
«Моторспорт.ТВ» открывает для своих зрителей малоизвестный – и весьма любопытный гоночный чемпионат
Скучаете по грозным гоночным машинам с многолитровыми моторами? Тогда подключайтесь к нашей первой трансляции с трасс бразильского чемпионата спорт-каров! Машины на пространственной раме, двигатели объемом под 7 литров – короче, все, что вы любили в DTM, но потеряли после перехода чемпионата на технику GT.
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Причем на этой технике ездят весьма известные пилоты. Не первый год по полной программе в чемпионате будут выступать экс-пилоты Ф1 Рубенс Баррикелло, Нельсон Пике-младший и Риккардо Зонта – плюс к ним присоединятся Фелипе Масса и Тони Канаан, известный выступлениями в серии IndyCar.
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В формате уик-энда тоже есть непривычные особенности. К примеру, две гонки проходят без паузы – круг почета первой одновременно является кругом прогрева для второй (причем пилоты по ходу этого круга должны успеть выстроиться в нужном порядке). Одним словом, для поклонника гонок это вполне подходящий способ скрасить воскресный вечер. Тем более, что трансляция заездов на «Моторспорт.ТВ» проходит под русскоязычный комментарий. Прямая трансляция начнется в 20:55 по московскому времени.
Об этой статье
|Серия
|Бразильские сток-кары
|Пилоты
|Рубенс Баррикелло , Фелипе Масса