Скучаете по грозным гоночным машинам с многолитровыми моторами? Тогда подключайтесь к нашей первой трансляции с трасс бразильского чемпионата спорт-каров! Машины на пространственной раме, двигатели объемом под 7 литров – короче, все, что вы любили в DTM, но потеряли после перехода чемпионата на технику GT.

Причем на этой технике ездят весьма известные пилоты. Не первый год по полной программе в чемпионате будут выступать экс-пилоты Ф1 Рубенс Баррикелло, Нельсон Пике-младший и Риккардо Зонта – плюс к ним присоединятся Фелипе Масса и Тони Канаан, известный выступлениями в серии IndyCar.

В формате уик-энда тоже есть непривычные особенности. К примеру, две гонки проходят без паузы – круг почета первой одновременно является кругом прогрева для второй (причем пилоты по ходу этого круга должны успеть выстроиться в нужном порядке). Одним словом, для поклонника гонок это вполне подходящий способ скрасить воскресный вечер. Тем более, что трансляция заездов на «Моторспорт.ТВ» проходит под русскоязычный комментарий. Прямая трансляция начнется в 20:55 по московскому времени.