Экс-пилот Формулы 1 Эстебан Туэро получил множественные переломы. Спортсмен попал в аварию на мотоцикле, когда ехал по обычной дороге в Буэнос-Айресе. 42-летний гонщик сломал ребро, запястье и ключицу. Туэро доставили и прооперировали; на момент написания заметки Эстебан находится в больнице, где проходит курс лечения с обезболивающими и антибиотиками.

Туэро выступал в Формуле 1 за Minardi в 1998 году. Пилот дебютировал в чемпионате в возрасте 19 лет и 320 дней – это восьмой результат за всю историю Ф1. Лучшим результатом Эстебана стало восьмое место в Гран При Сан-Марино. В то время очки давали первой шестерке, поэтому аргентинец не набрал ни одного балла в Формуле 1. В общей сложности Туэро финишировал в четырех Гран При.

Когда Эстебан потерял деньги спонсора, платившего за его участие в Ф1, спортсмен вернулся домой в Аргентину. Там Туэро продолжил карьеру в местных кузовных сериях: TC2000, Turismo Carretera, Top Race и Turismo Nacional. В 2008-м пилот на один сезон вернулся в Европу, чтобы выступить в международном первенстве FIA GT. В конце 2016 года Эстебан завершил гоночную карьеру.