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Бразильские сток-кары / Новость

Беременную гонщицу заподозрили в финансовых преступлениях

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Беременную гонщицу заподозрили в финансовых преступлениях
Автор:
, Ответственный редактор
28 июн. 2020 г., 10:39

Полиция Рио-де-Жанейро арестовала мужа и отчима Биа Фигейредо в рамках расследования о хищениях и растратах

Дело было открыто в минувший четверг по подозрению в нецелевом использовании средств департамента здравоохранения. Под арест взяли несколько человек, включая Фабио Соузу и Жураси Батисту.

Первый приходится мужем, а второй – отчимом гонщице Биа Фигейредо. Бразильянка выступала в главной формульной серии Америки IndyCar в 2010-13 годах, а после этого продолжила карьеру в национальном туринговом чемпионате сток-каров, а также серии IMSA. Сейчас Фигейредо находится на восьмом месяце беременности.

По данным полиции Рио, сумма растрат превысила 9 млн реалов (около $1,64 млн). По версии следствия, более 1,5 миллионов реалов вывели через компанию, которая спонсировала карьеру Фигейредо в бразильских сток-карах.

Правоохранители назвали Соузу и Батисту главными подозреваемыми. Из документов дела следует, что свадьба гонщицы в январе 2016 года тоже была оплачена из фондов здравоохранения. Сама Фигейредо пока проходит по делу только свидетелем.

Спустя несколько часов после сделанного заявления команда Ipiranga Racing объявила о приостановке сотрудничества с гонщицей до завершения официального расследования. Правда, соревнования сток-каров в Бразилии сейчас все равно не проводятся из-за карантина, а сама Биа находится в декретном отпуске.

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Гонщица удалила все свои профили в социальных сетях и сделала официальное заявление в газете Jornal Nacional. По ее словам, она была не в курсе происходящего и не имела отношения к семейному бизнесу. Она добавила, что сейчас все ее мысли сконцентрированы вокруг собственного здоровья и здоровья будущего ребенка.

В 2008-м Фигейредо стала первой в истории женщиной, выигравшей гонку Indy Lights, и заняла третье место по итогам сезона. В IndyCar она ни разу не финишировала в десятке сильнейших.

Дополнительная информация: Гильерме Лонго

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Об этой статье

Серия IndyCar , Бразильские сток-кары
Пилоты Ана Беатрис
Автор Александр Кабановский

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