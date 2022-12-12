Баррикелло стал чемпионом серии Stock Car в драматичном финале
Экс-пилот Формулы 1, которому в этом году исполнилось 50 лет, доказал, что вовсе не растерял прежнюю скорость
Бразильский чемпионат Stock Car традиционно собирает очень сильный состав участников – в нем помимо местных героев выходят на старт все те, кто в недавнем прошлом блистал в Европе или Америке.
Скажем, в нынешнем сезоне в списке участников можно обнаружить Фелипе Массу, Нельсона Пике-младшего, Тони Канаана, Рикардо Зонту, а на отдельные этапы приезжали Пьетро Фиттиальди и Фелипе Другович.
Однако в столь сильной компании на финал сезона, который прошел в минувший уик-энд на «Интерлагосе», лидером приехал Рубенс Баррикелло. Вице-чемпион Ф1 дебютировал в Stock Car еще в 2012-м и с тех пор не пропустил ни одного сезона.
В 2014-м Рубенс выиграл чемпионский титул, но в последнее время его результаты были не слишком высокими. Потому ставки для 50-летнего ветерана были высоки.
В первой гонке он финишировал за рулем Toyota третьим, однако его главный соперник, известный по соревнованиям GT Даниэль Серра, занял второе место и сократил отставание. Еще один претендент, Габриэль Касагранда, занял четвертое место.
Из-за этого все трое оказались рядом на реверсивной решетке решающего заезда. В лучших традициях жанра трое соперников оказались бок о бок на входе в «Эску Сенны» после старта. Места на всех не хватило, и после контакта с Серрой Рубенса закрутило. Два его соперника после этого жестко столкнулись между собой – Серра сошел, а Касагранде помчался вперед.
Так как Баррикелло вскоре попал еще в одну аварию, его машина получила повреждения и потеряла скорость. Казалось, после этого ничто не помешает действующему чемпиону Касагранде финишировать на хорошей позиции и завоевать еще один титул.
Но судьи дисквалифицировали гонщика за контакт с Серрой, после чего даже финиша на десятом месте Баррикелло хватило, чтобы стать двукратным чемпионом.
Ferrari 488 GT3 Evo №27 команды Scuderia Baldini: Рубенс Баррикелло, Джанкарло Физикелла
Фото: ACI Sport
Стоит отметить, что кроме соревнований Stock Car Рубенс в этом году стартовал на одном из этапов итальянской серии GT. Там они объединили усилия с давним соперником по Ф1 Джанкарло Физикеллой (тот отметит полувековой юбилей в следующем январе) и за рулем Ferrari стартовали с поула и обыграли всех соперников в гонке.
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