23-летний гонщик вылечился от коронавируса. Вот его история

Появился первый действующий гонщик, переболевший коронавирусом в тяжелой форме. Это 23-летний пилот из Бразилии Бруно Батиста. В 2017 году спортсмен выступал в молодежной серии GP3, после чего перешел в бразильский чемпионат сток-каров, где стал соперником Рубенса Баррикелло и Нельсона Пике-младшего.

Сезон-2020 в этом первенстве не стартовал: гонки отменили из-за эпидемии. Как оказалось, Батиста не смог бы принять участие в чемпионате, даже если бы заезды не стали переносить: Бруно заразился коронавирусом. Сейчас пилот идет на поправку: спортсмена отпустили из больницы домой. Гонщик рассказал о том, как проходило лечение, в интервью бразильской редакции Motorsport.com.

«Первые симптомы появились у меня 13 дней назад, – рассказал Батиста. – Все началось с высокой температуры и боли в спине: я подумал, что это обычный грипп. Два дня спустя мое состояние ухудшилось. Я начал сильно уставать, а дыхание стало затрудненным. В какой-то момент у меня заболела грудная клетка и я отправился в больницу.

Я обратился к проверенному врачу, который сделал мне тест на коронавирус и флюорографию. Выяснилось, что коронавирус вызвал у меня пневмонию. Врач сказал, что поражены 40% моих легких.

Следующие восемь дней я провел в больнице. Аппарат ИВЛ мне не понадобился: я смог сам контролировать свое дыхание, хотя это было непросто. Вообще, болезнь протекала тяжело. К счастью, я не в группе риска: мне не больше 60 лет, у меня нет заболеваний дыхательных путей, которые могли бы осложнить течение болезни. Так что каждый из восьми дней в больнице я понемногу поправлялся.

Слайдер Список Бруно Батиста 1 / 5 Фотограф: Дуда Баиррос Бруно Батиста 2 / 5 Фотограф: Дуда Баиррос Бруно Батиста, Адальберто Батиста, Алан Холмайстер и Лука Серипьере за рулем MP1B Porsche GT3 #31 3 / 5 Фотограф: Крис Грин Бруно Батиста празднует победу 4 / 5 Фотограф: Дуда Баиррос Бруно Батиста, Адальберто Батиста, Алан Холмайстер и Лука Серипьере за рулем MP1B Porsche GT3 #31 5 / 5 Фотограф: Крис Грин

Главная проблема с этим вирусом в том, что от него нет лекарства. Так что выздороветь можно только со временем, переболев – а медицинские препараты могут только помочь вашей иммунной системе справиться с инфекцией.

Вчера меня еще раз проверили на коронавирус – и анализ показал, что вирус все еще есть в моей крови. Но я сохраняю позитивный настрой. Это должна быть конечная стадия болезни: врач сказал мне оставаться в изоляции и не выходить из комнаты еще семь дней. Мои легкие по-прежнему не работают на 100%, так что я буду вести себя тихо и принимать антибиотики еще пять дней – они должны помочь мне с пневмонией».

После рассказа о своей болезни Батиста обратился к читателям Motorsport.com. «Все, чего я сейчас прошу: оставайтесь дома, – заявил гонщик. – Я вижу, что люди не понимают, что это за вирус. Я сам, Бруно Батиста, не относился к коронавирусу всерьез. Я думал, что это что-то вроде гриппа или обычной простуды. Нет, это не простуда. Я на своей шкуре это проверил.

Разумеется, будут люди, которые перенесут всё бессимптомно и даже не заметят болезни – но вместе с этим будут люди, которые переболеют так же как я. Слава богу, мне не потребовалась интубация.

У нас в Бразилии людям нужно быть готовым к тому, что нас ждет. Вирус еще не достиг своего пика, он пока не затронул беднейшие слои населения, которые, к сожалению, сильнее прочих пострадают от инфекции. Коек в больницах будет не хватать. Мы в самом начале битвы с коронавирусом, и я прошу каждого подготовиться к этому.

Самоизоляция – это не отпуск и не шутка. Разве сложно просто оставаться дома? Оборудовать себе рабочее место дома? Да, мы не можем выходить на улицу. При этом большинство бразильцев не понимают, что это за вирус – люди знают только, кто заразился. Я от всего сердца прошу соблюдать рекомендации по самоизоляции».