В Сочи отказались закрывать гоночный музей. Зато перенесли этап РСКГ

Массовые переносы гонок из-за коронавируса добрались до «Сочи Автодрома». На российской трассе Формулы 1 решили не проводить этап национального чемпионата РСКГ. Заезды этого первенства были запланированы в Сочи на 9-10 мая. Согласно официальному заявлению организаторов, гонки перенесли на более поздний срок. Новую дату сочинского этапа РСКГ устроители называть не стали.

Решение отказаться от гонок со зрителями не повлияло на работу музея, который работает в здании главной трибуны. Как сообщили Motorsport.com в пресс-службе «Сочи Автодрома», автоспортивный музей с историческими автомобилями продолжит принимать посетителей.

Это решение нетипично для автодромов, устраивающих соревнования. В частности, гоночный музей на «Индианаполис Мотор Спидвее» в США закрыли в связи со вспышкой коронавируса.

В Сочи также не стали отказываться от продаж билетов на предстоящий Гран При России Формулы 1. Эта гонка значится в календаре чемпионата мира на 24-27 сентября. В ответ на запрос Motorsport.com представители автодрома отказались назвать точное количество билетов, проданных за последнюю неделю, но заявили, что темпы продаж билетов организаторов полностью устраивают.