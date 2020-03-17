В России отложили главные автомобильные гонки
РАФ также рекомендовало воздержаться от проведения региональных и муниципальных мероприятий
Вслед за другими странами, из-за пандемии коронавируса в России также ввели ограничения на автоспортивные соревнования. Российская автомобильная федерация объявила о переносе всех межрегиональных и всероссийских мероприятия с сегодняшнего дня и до особого распоряжения.
В РАФ также рекомендовали организаторам региональных и муниципальных мероприятий по автоспорту их ограничить, а гонщикам из России отказаться от участия в соревнованиях и посещения стран с большим числом заболевших.
Автомобильные и мотоциклетные гонки сейчас отменяются по всему миру. Большинство чемпионатов приостановили проведение гонок как минимум на ближайшие полтора месяца. Следить за тем, когда теперь начнутся гонки, вы можете в нашем материале, который постоянно обновляется.
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Об этой статье
|Серия
|РСКГ
|Автор
|Сергей Иванов
В России отложили главные автомобильные гонки
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