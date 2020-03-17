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РСКГ / Новость

В России отложили главные автомобильные гонки

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В России отложили главные автомобильные гонки
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 10:29

РАФ также рекомендовало воздержаться от проведения региональных и муниципальных мероприятий

Вслед за другими странами, из-за пандемии коронавируса в России также ввели ограничения на автоспортивные соревнования. Российская автомобильная федерация объявила о переносе всех межрегиональных и всероссийских мероприятия с сегодняшнего дня и до особого распоряжения.

В РАФ также рекомендовали организаторам региональных и муниципальных мероприятий по автоспорту их ограничить, а гонщикам из России отказаться от участия в соревнованиях и посещения стран с большим числом заболевших.

Автомобильные и мотоциклетные гонки сейчас отменяются по всему миру. Большинство чемпионатов приостановили проведение гонок как минимум на ближайшие полтора месяца. Следить за тем, когда теперь начнутся гонки, вы можете в нашем материале, который постоянно обновляется.

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Серия РСКГ
Автор Сергей Иванов

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