Штурман Лукьянюка объявил о прекращении выступлений

Два петербуржца объединили усилия еще в 2009 году, после чего последовательно выиграли Кубок России по ралли, чемпионат страны, затем взяли титул в Эстонии, а с 2015-го приступили к покорению чемпионата Европы.

Несмотря на множество аварий, в 2018-м Лукьянюк и Арнаутов достигли поставленной цели, а в прошедшем сезоне стали в ERC вторыми. В общей сложности они одержали 21 победу в гонках разного уровня.

В четверг вечером на странице Лукьянюка в VK было опубликовано заявление Алексея Арнаутова о прекращении выступлений.

«Такое дело, друзья! Беру паузу! – написал 42-летний штурман. – У меня с автоспортом особые отношения – 12 лет в правом кресле, десять из которых соседом по «боевой» у меня Алексей Лукьянюк.

За это время у нас были взлеты и падения, но общий тренд всегда был позитивный. Пройти от "НищебродРаллиТим" до чемпионов Европы, я считаю, огромный и прекрасный путь. Тут не только мы молодцы, но спасибо всем, кто в нас верил и поддерживал на этом сложном пути.

Если кто не знает, то у меня есть полноценная работа, и последние два года отпрашиваться на каждую гонку становится все проблематичнее – все таки это не на два дня на Кубок России сгонять, а почти 8-10 дней надо выкроить и перестроить рабочий график так, чтоб не отвлекаться. И так раз восемь в год. Не знаю, как это принимают мои руководители, но я им бесконечно признателен, и это огромная мотивация.

Я еще в 2018 году планировал все завершить, сразу после прекрасного финиша сезона чемпионами, но команда уговорила поштурманить еще сезон. Да и найти себе замену оказалось непростым делом.

Я очень рад, что Лукаса (прозвище пилота – прим.ред.) передаю в надежные руки (не буду писать кто будет справа, Лукас сам расскажет), но я в стороне не останусь, буду помогать чем смогу, но в отпуске я не был последние пять лет! Короче, пока в планах заняться работой, детьми, отдыхом».

Новый сезон ERC стартует в последний уик-энд марта на Азорских островах.