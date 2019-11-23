Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции

Пилот Mercedes Валттери Боттас вновь примет участие в ралли. В прошлом январе он уже участвовал в финском Ралли Арктика, а по ходу сезона несколько раз принимал участие в тестах на машинах WRC.

На сей раз речь идет о мероприятии Rally Circuit, которое проводится с 2016 года на трассе «Поль Рикар» и по формату повторяет более известное шоу-ралли в Монце, которое проводится в формате синхронных гонок. Примечательно, что два похожих по формату события пройдут в один уик-энд – с 6 по 8 декабря.

Вице-чемпион Формулы 1 выступит на автомобиле Citroen DS3 WRC, который подготовлен командой PH Sport. Ранее Боттасу приходилось тестировать раллийные машины Toyota и Ford. Летом этого года гонщик Mercedes не исключал участия в ралли на профессиональном уровне, но только после окончания карьеры в Формуле 1.

Судя по всему, Боттас станет самым известным участником французского мероприятия. В свою очередь, шоу в Монце ежегодно привлекает целый ряд знаменитостей из мира авто- и мотоспорта. Последние четыре года на этих соревнованиях побеждал Валентино Росси, а до него успеха добивался пилот Формулы 1 Роберт Кубица.