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РАЛЛИ / Новость

Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции

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Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции
Автор:
23 нояб. 2019 г., 18:19

Финский гонщик вернется на трассу «Поль Рикар», где уже выступал в этом сезоне на Гран При Франции. Однако теперь Боттас будет управлять не новейшим болидом Mercedes, а построенным несколько лет назад ралли-каром Citroen.

Пилот Mercedes Валттери Боттас вновь примет участие в ралли. В прошлом январе он уже участвовал в финском Ралли Арктика, а по ходу сезона несколько раз принимал участие в тестах на машинах WRC.

На сей раз речь идет о мероприятии Rally Circuit, которое проводится с 2016 года на трассе «Поль Рикар» и по формату повторяет более известное шоу-ралли в Монце, которое проводится в формате синхронных гонок. Примечательно, что два похожих по формату события пройдут в один уик-энд – с 6 по 8 декабря.

Вице-чемпион Формулы 1 выступит на автомобиле Citroen DS3 WRC, который подготовлен командой PH Sport. Ранее Боттасу приходилось тестировать раллийные машины Toyota и Ford. Летом этого года гонщик Mercedes не исключал участия в ралли на профессиональном уровне, но только после окончания карьеры в Формуле 1.

Судя по всему, Боттас станет самым известным участником французского мероприятия. В свою очередь, шоу в Монце ежегодно привлекает целый ряд знаменитостей из мира авто- и мотоспорта. Последние четыре года на этих соревнованиях побеждал Валентино Росси, а до него успеха добивался пилот Формулы 1 Роберт Кубица.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , РАЛЛИ
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Джакомо Раули

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