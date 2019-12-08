Боттас одержал первую победу в ралли

Валттери Боттас стал победителем двухдневного Ралли Лазурный берег. Финский пилот, управлявший автомобилем Citroen DS3 категории WRC, выиграл больше половины состоявшихся за два дня гонки спецучастков – 5 из 9.

Хотя наряду с вице-чемпионом Формулы 1 на старт вышли еще четыре спортсмена на автомобилях категории WRC, ближайшим соперником Боттаса стал чемпион Европы по ралли Робер Консани на хэтчбеке Skoda Fabia менее быстрой категории R5 (такие автомобили принимают участие в чемпионате мира WRC 2). В результате на 123 км дистанции финн выиграл у француза ровно 50 секунд.

Штурманом пилота Формулы 1 был Марко Салминен, который в этом году на 7 этапах чемпионата мира ассистировал Теему Сунинену. Два финна были единственными участниками гонки, не имеющими французского гражданства.