Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
РАЛЛИ / Новость

Боттас одержал первую победу в ралли

Поделились
Комментарии
Боттас одержал первую победу в ралли
Автор:
, Главный редактор
8 дек. 2019 г., 14:17

Вице-чемпион Формулы 1 по итогам состоявшейся на юге Франции гонки опередил ближайшего соперника на 50 секунд.

Валттери Боттас стал победителем двухдневного Ралли Лазурный берег. Финский пилот, управлявший автомобилем Citroen DS3 категории WRC, выиграл больше половины состоявшихся за два дня гонки спецучастков – 5 из 9.

Хотя наряду с вице-чемпионом Формулы 1 на старт вышли еще четыре спортсмена на автомобилях категории WRC, ближайшим соперником Боттаса стал чемпион Европы по ралли Робер Консани на хэтчбеке Skoda Fabia менее быстрой категории R5 (такие автомобили принимают участие в чемпионате мира WRC 2). В результате на 123 км дистанции финн выиграл у француза ровно 50 секунд.

Штурманом пилота Формулы 1 был Марко Салминен, который в этом году на 7 этапах чемпионата мира ассистировал Теему Сунинену. Два финна были единственными участниками гонки, не имеющими французского гражданства.

Читайте также:

Следующая новость
Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции

Предыдущая новость

Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия РАЛЛИ
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Грин: Водить болиды Ф1 2021 года будет не слишком приятно

2
Формула 1

Pirelli впервые испытала 18-дюймовые шины на болиде Mercedes

27мин
3
Формула 1

Почему Хэмилтон никогда не превзойдет Шумахера? Отвечает сын Михаэля

4
Формула 1

Тренером Хэмилтона на несколько дней стал Морбиделли

5
Формула 1

«Репутация не соответствует действительности». Алонсо отверг обвинения в эгоцентризме

Самое важное:

Боттас одержал первую победу в ралли
RR

Боттас одержал первую победу в ралли

Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции
RR

Боттас примет участие в шоу-ралли во Франции

Петров впервые одержал победу в раллийной гонке
RR

Петров впервые одержал победу в раллийной гонке

Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца
RR

Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца

Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков
WEC

Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.