Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Чехии
06 авг.
-
09 авг.
Гонка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Казань
08 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Россия / Новость

ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»

Поделились
Комментарии
ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»
Автор:
, шеф-редактор
29 июл. 2020 г., 09:35

Государственный банк стал совладельцем гоночной трассы в Ленинградской области

Банк ВТБ приобрел 15% акций «Игоры Драйв». Это гоночный комплекс в 54 км от Санкт-Петербурга. Государственный банк выкупил долю российского гонщика и предпринимателя Владимира Васильева, который был одним из идеологов строительства трассы в Ленинградской области. До сделки Васильеву принадлежали 25% «Игоры Драйв», теперь – 10%, сообщает «Интерфакс», основываясь на данных «СПАРК-Интерфакса».

Основным собственником «Игоры Драйв» остался племянник Путина Михаил Шеломов. 51-летнему миллиардеру, совладельцу банка «Россия» и страховой компании СОГАЗ, принадлежит 50% автодрома в Ленинградской области, утверждает «Интерфакс».

Еще 25% «Игоры Драйв» контролирует партнер Шеломова и второй совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, сказано в заметке. По данным «СПАРК-Интерфакса», фигурант санкционного списка США и Евросоюза Юрий Ковальчук владеет четвертью автодрома через принадлежащую ему компанию «Арконн».

Вхождение в капитал «Игоры Драйв» стало не первым вложением ВТБ в автоспорт. Банк, 61% которого принадлежит государству, является титульным спонсором Гран При России Формулы 1 на «Сочи Автодроме». Самим автодромом руководит Алексей Титов, сын Василия Титова, который долгое время был первым заместителем председателя правления ВТБ, а затем стал советником главы банка Андрея Костина. ВТБ также спонсирует гоночную команду «КАМАЗ-мастер» в ралли-рейдах.

«Сотрудничество с «Игорой Драйв» стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ. Мы сможем поделиться накопленной нами экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня, что будет способствовать успешному развитию нового комплекса», – цитирует «Интерфакс» старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.

«Игору Драйв» построили в 2019 году. В состав гоночного комплекса входит стационарный асфальтовый автодром для кольцевых соревнований и дрифта, а также трассы для других автоспортивных дисциплин – мотокросса, картинга, ралли-кросса. В середине июля «Игора Драйв» приняла первые соревнования: там прошел этап Российской серии кольцевых гонок.

Читайте также:

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос

Предыдущая новость

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Картинг , Россия , Российский туринг
Местонахождение Игора Драйв
Автор Антон Погорельский

Самое читаемое Сегодня

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос
СМП РСКГ СМП РСКГ / Отчет о гонке

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос

Браун: Формула 1 открыта к появлению российской команды
Формула 1 Формула 1 / Новость

Браун: Формула 1 открыта к появлению российской команды

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле
Формула 1 Формула 1 / Интервью

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

Горячая картошка Феттель. Как команды Ф1 передают Себа друг другу
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Горячая картошка Феттель. Как команды Ф1 передают Себа друг другу

Третья по скорости. Что нужно знать о трассе Формулы 1 в Великобритании
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Третья по скорости. Что нужно знать о трассе Формулы 1 в Великобритании

Боится медуз, купил красные туфли. Квят дал экспресс-интервью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боится медуз, купил красные туфли. Квят дал экспресс-интервью

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes
eSports eSports / Новость

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes

Самое важное:

ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»
Россия Россия / Новость
12мин

ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос
РСКГ СМП РСКГ / Отчет о гонке

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос

Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?
Статья с видео
Россия Россия / Реакция

Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?

Прямо сейчас: онлайн-трансляция кибергонки РСКГ
РСКГ Российский туринг / Прямой эфир

Прямо сейчас: онлайн-трансляция кибергонки РСКГ

Самое читаемое

1
СМП РСКГ

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос

2
Формула 1

Браун: Формула 1 открыта к появлению российской команды

3
Формула 1

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

4
Формула 1

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

5
Формула 1

Горячая картошка Феттель. Как команды Ф1 передают Себа друг другу

Самое важное:

ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»
Россия

ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос
РСКГ

На «Игоре Драйв» прошла первая гонка. Трасса «съела» все тормоза, а пилоты устроили хаос

Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?
Россия

Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?

Прямо сейчас: онлайн-трансляция кибергонки РСКГ
РСКГ

Прямо сейчас: онлайн-трансляция кибергонки РСКГ

Промоутер Гран При России Формулы 1 стал волонтером
Россия

Промоутер Гран При России Формулы 1 стал волонтером

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.