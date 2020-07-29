ВТБ купил долю в «Игоре Драйв»

Банк ВТБ приобрел 15% акций «Игоры Драйв». Это гоночный комплекс в 54 км от Санкт-Петербурга. Государственный банк выкупил долю российского гонщика и предпринимателя Владимира Васильева, который был одним из идеологов строительства трассы в Ленинградской области. До сделки Васильеву принадлежали 25% «Игоры Драйв», теперь – 10%, сообщает «Интерфакс», основываясь на данных «СПАРК-Интерфакса».

Основным собственником «Игоры Драйв» остался племянник Путина Михаил Шеломов. 51-летнему миллиардеру, совладельцу банка «Россия» и страховой компании СОГАЗ, принадлежит 50% автодрома в Ленинградской области, утверждает «Интерфакс».

Еще 25% «Игоры Драйв» контролирует партнер Шеломова и второй совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, сказано в заметке. По данным «СПАРК-Интерфакса», фигурант санкционного списка США и Евросоюза Юрий Ковальчук владеет четвертью автодрома через принадлежащую ему компанию «Арконн».

Вхождение в капитал «Игоры Драйв» стало не первым вложением ВТБ в автоспорт. Банк, 61% которого принадлежит государству, является титульным спонсором Гран При России Формулы 1 на «Сочи Автодроме». Самим автодромом руководит Алексей Титов, сын Василия Титова, который долгое время был первым заместителем председателя правления ВТБ, а затем стал советником главы банка Андрея Костина. ВТБ также спонсирует гоночную команду «КАМАЗ-мастер» в ралли-рейдах.

«Сотрудничество с «Игорой Драйв» стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ. Мы сможем поделиться накопленной нами экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня, что будет способствовать успешному развитию нового комплекса», – цитирует «Интерфакс» старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.

«Игору Драйв» построили в 2019 году. В состав гоночного комплекса входит стационарный асфальтовый автодром для кольцевых соревнований и дрифта, а также трассы для других автоспортивных дисциплин – мотокросса, картинга, ралли-кросса. В середине июля «Игора Драйв» приняла первые соревнования: там прошел этап Российской серии кольцевых гонок.