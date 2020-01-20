Шип на Рождество. Как «несерьезные» соревнования стали главным гоночным событием зимы

Собрать лучших гонщиков из разных категорий автоспорта и устроить между ними соревнование – занятие почетное и увлекательное, но, как показывает практика, неблагодарное.

Глобальную Гонку чемпионов, на которую приезжали знаменитости масштаба Шумахера и Леба, отменяли дважды за последние десять лет – и в это межсезонье она также проводиться не будет. Ледовая Гонка звезд журнала «За рулем», настоящая жемчужина советского автоспортивного календаря, в последние годы впала в ничтожество, а в прошлом сезоне и вовсе не состоялась.

На этом фоне ежегодные заезды на полигоне «АвтоВАЗа» в окрестностях Тольятти выглядят неожиданно здорово и представляют собой отличный способ хорошо провести один из январских уик-эндов. Откуда же у «Рождественской гонки чемпионов» такой запас жизненной силы? Ведь она не входит в календарь какого-либо престижного турнира, на нее не приезжают звезды мировой величины, на ней не разыгрываются миллионы долларов и места в заводских командах WRC… Мы сами съездили в Тольятти и во всем разобрались.

Моторы боевых Lada развивают около 170 л.с., что позволяет на ледовой трассе разгоняться до скоростей под 130 км/ч Фото: LADA Sport

Фактор № 1. Зима – мертвый сезон в российском автоспорте

Спору нет, снежные и ледовые гонки в холодное время года проводятся во многих российских регионах. Но если говорить о по-настоящему престижных, масштабных и основательно раскрученных событиях – все они проходят летом. От всемирно известных вроде гонки Ф1 в Сочи до экзотических вроде весьма популярного среди зрителей «Бизон-Трек-Шоу» – соревнований тракторов в Ростове-на-Дону.

Ипподромные гонки, где пилоты пускают машины в занос на скорости под 150 км/ч, выглядят весьма зрелищно – однако в центральной России теплые зимы создают такие проблемы при подготовке трасс, что проведение соревнований на ледовом треке выглядит, мягко говоря, малопривлекательным для потенциальных промоутеров.

Так что, жителю средней полосы России, желающему зимой своими глазами увидеть по-настоящему яркую гонку, по большому счету, никуда податься – кроме Тольятти.

Пластины из оргстекла крепятся под задние стекла и позволяют поменять «хозяина» машины за секунды Фото: LADA Sport

Фактор № 2. «АвтоВАЗ» все делает на совесть

Многие российские пилоты в теории не против зимой погонять на ипподроме – однако их останавливают и не слишком большая раскрученность соревнований, и малое число гонок, и зависимость их от погоды. Какой смысл строить гоночную машину, если заявить ее в итоге сможешь на пять соревнований, причем два из них в итоге отменят?

В случае с «Рождественской гонки чемпионов» париться на предмет автомобиля не надо – «АвтоВАЗ» сажает приглашенных гонщиков за руль специально построенных для зимних соревнований Lada Vesta на «зубастых» шинах Pirelli. Таким образом, с точки зрения техники все участники оказываются в равных условиях. Тем более, что одной и той же машиной по очереди пользуются разные пилоты – и даже если бы у механиков вдруг появилось желание «подкрутить» что-то в машине для любимого гонщика, на это банально не хватило бы времени.

Кроме того, у «АвтоВАЗа» хватает сил и средств на поддержание в достойном состоянии ледовой дорожки полигона. Даже этой, мягко говоря, не самой холодной зимой тольяттинцам удалось наморозить почти 15 сантиметров льда – и хотя ближе к финалам на трассе проявились достаточно глубокие колеи, до грунта брутальные 4,5-миллиметровые шипы в тот день так и не докопались. Глубокие заносы, струи ледяной пыли из-под ведущих колес, плотная борьба – все, за что можно любить ледовые гонки, было в наличии.

Тимур Тимерзянов оказался в шаге от подиума, проиграв Егору Санину заезды за 3-е место Фото: LADA Sport

Фактор № 3. Звезды гонок – в легком доступе

К сожалению, плотные графики и жесткие контракты не дают приехать в Тольятти тем, кто претендует на звание лучшего гонщика России – и соревнование в итоге выглядит открытым чемпионатом Поволжья. К примеру, в этом году только 3 пилота из 13-ти никак не были связаны с регионом – остальные либо живут на берегах великой реки, либо выступают за заводскую тольяттинскую команду Lada Sport Rosneft.

Однако поволжским междусобойчиком гонку тоже не назовешь. К примеру, тем, кто следит за событиями в Российской серии кольцевых гонок, всегда интересно увидеть за рулем одинаковых машин победителей этого турнира – ведь летом они выступают в четырех разных классах на заметно отличающихся друг от друга автомобилях. Тем более, если один из этой четверки – легендарный Владимир Черевань ставший чемпионом России за пару месяцев до своего 60-летия. При этом одним из соперников дяди Вовы был сызранец Михаил Симонов, который годится легенде отечественного автоспорта во внуки: самому молодому участнику заездов – 17 лет.

Стоит отметить присутствие среди участников и Клима Гаврилова – чемпиона осенних Всемирных гоночных игр в категории «Туринг», – и само собой, Виталия Петрова. Причем добраться до них зрителям было гораздо проще, чем на большинстве обычных соревнований. На гонке в Сосновке нет боксов, а из отведенного для пилотов помещения идти к месту посадки в машине приходится через открытую для зрителей зону. И для любителей автографов и селфи тут самое настоящее раздолье.

Виталий Петров приехал на зимнюю гонку в Тольяттии во второй раз подряд, но не добрался даже до четвертьфинала Фото: LADA Sport

Фактор № 4. Каждая гонка может стать исторической

О плотной борьбе несколькими абзацами выше сказано не для красного словца. Несколько раз разрыв на финише был меньше одной десятой – а в одном из заездов за третье место ульяновец Егор Санин (чемпион России по ралли-кроссу) опередил казанца Тимура Тимерзянова и вовсе всего на две тысячных.

Однако это не вносит разнообразия в список победителей: на вершине подиума уже в седьмой раз оказался Кирилл Ладыгин – при том что никому из его соперников не удавалось выигрывать гонку в Сосновке больше трех раз. Многие склонны считать преимуществом Кеши (как называют пилота в тусовке) большой накат на тольяттинской трассе – мол, будучи чуть ли не пилотом № 1 в заводской команде «АвтоВАЗа», он имеет больше возможностей тренироваться даже по сравнению со своими партнерами по Lada Sport Rosneft. Но если отмотать назад, выяснится, что победы в поволжской гонке Ладыгин одерживал даже в годы, когда выступал на европейских трассах и никакого отношения к заводской гоночной программе Lada не имел.

Так или иначе, в следующем году те, кто приедут на «Рождественскую гонку чемпионов», непременно станут свидетелями исторического события. Если снова выиграет Ладыгин – это станет первым случаем, когда один пилот одержал в традиционном соревновании три победы подряд. Если проиграет… по нынешним временам каждый раз, когда Кеша не добирается в Сосновке до верхней ступеньки подиума, является историческим!