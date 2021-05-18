SMP Racing представила новый прототип для российских гонок

Во вторник представители программы развития автоспорта SMP Racing представили в Москве новый гоночный автомобиль BR03. Он создан отечественными конструкторами и предназначен для национальных соревнований.

Машина оснащается «атмосферным» двигателем Renault, объем 3,5 литра, прошедшим доработку, и 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач SADEV. О том, соответствует ли новая машина какой-то международной категории, ее разработчики не сообщили.

Проект BR03 возглавил известный российский гонщик Михаил Алешин.

«Наша компания BR Engineering проделала огромную работу по созданию нового спортпрототипа, – цитирует его пресс-служба. – Мы уверены, BR03 будет самым быстрым российским кольцевым автомобилем в истории. Это безусловно оценят как участники, выступающие на нём, так и зрители.

Уже в этом году мы планируем принять участие как минимум в двух гонках российских чемпионатов. За рулём автомобиля поедут пилоты программы SMP Racing. Этим мы продолжим собирать данные, необходимые для совершенствования автомобиля».

Основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг добавил: «Одна из наших дальнейших задач – создание серии гонок на выносливость на одинаковых машинах, монокубка SMP Racing. Это будет соревнование равных возможностей, где на первый план выйдут мастерство пилотов, и регламент этого соревнования не будет зависеть от организаторов за границей. Это будут настоящие быстрые российские гонки на выносливость».

По словам главного конструктора Алексея Манжуло, машина разрабатывалась с учетом национальных особенностей.

«Одна из ключевых характеристик BR03 – надёжность, – подчеркнул глава BR Engineering. – Кроме того, автомобиль максимально адаптирован для российских погодных условий и российских трасс.

Также хочется отметить его доступность и ремонтопригодность. Мы сумели найти хороший баланс между стоимостью автомобиля и его качествами. Машина достаточно проста и недорога в обслуживании и ремонте, но при этом обладает отличными техническими характеристиками, надёжностью и безопасностью».

Ранее BR Engineering в сотрудничестве с Dallara строила прототипы BR01 категории LMP2 и BR1 для LMP1. Последний позволил SMP Racing финишировать на третьем месте в «24 часах Ле-Мана» – в 2019 году на подиум поднялись Алешин, Виталий Петров и Стоффель Вандорн.