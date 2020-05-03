Промоутер Гран При России Формулы 1 стал волонтером

Экс-руководитель «Сочи Автодрома» Сергей Воробьев начал работать помощником по уходу в одной из больниц Москвы. Об этом бывший организатор Гран При России Формулы 1 написал в своем фейсбуке. Там же Воробьев разместил свои фотографии в маске и защитном костюме. Сергей уточнил, что стал членом команды волонтеров, которые помогают профессиональным медработникам в борьбе с коронавирусом.

Сергей Воробьев в защитном костюме в Городской больнице Москвы №1

Сергей Воробьев покинул «Сочи Автодром» 20 марта 2020 года. О новом месте работы экс-промоутер не сообщал. Воробьев занимался организацией Гран При России с самой первой гонки Формулы 1 в Сочи в 2014 году.

На протяжении первых лет проведения этапа Сергей жил в Сочи, но затем переехал в Москву. Управлением гоночной трассой в Сочи занялся Алексей Титов, а Воробьев сосредоточился на представлении интересов Гран При России в FIA и Формуле 1.