На ADM Raceway пройдет этап чемпионата Московской области

4 октября на трассе ADM Raceway в подмосковном Мячкове состоится 3-й этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам. В рамках соревнований на трассу может выйти практически любая техника, которая выступает на российском кольце – от автомобилей Lada наиболее бюджетного класса S1600 до специально построенных для участия в гонках машин. Среди которых задавать тон будут автомобили Legends, (на фото) для которых подмосковный автором является домашней трассой.

Вряд ли стоит ждать на трассе самых ярких звезд российского кольца – они в этот момент будут заняты подготовкой к финальному этапу Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в Грозном спустя неделю. Но борьба в областном турнире может оказаться заметно более острой – благодаря тому, что ставки в этом соревновании не так высоки, как в борьбе богатых команд за чемпионаты и Кубки России.

Вход на трассу для зрителей в дни соревнований бесплатный. Подробнее об автодроме или соревнованиях можно узнать на сайте трассы. Напомним, что в позапрошлом году трасса открылась после длительной реконструкции и теперь круглогодично проводит разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.