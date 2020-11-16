Кирьянов выиграл выборы президента РАФ

Виктор Кирьянов возглавил РАФ в 2003 году, совмещая этот пост с работой руководителя ГАИ ГИБДД. С тех пор он регулярно выигрывал перевыборы – предстоящий четырехлетний срок в федерации станет для него уже пятым по счету.

По результатам электронного голосования, прошедшего 14 ноября в рамках Всероссийской выборной конференции РАФ, действующий гпрезидент получил 54 голоса из 57.

Поклонникам гонок Кирьянов, который с 2016 года перешел на работу в корпорацию «Ростех», больше всего известен благодаря регулярному участию в церемониях награждения Гран При России Формулы 1 (на фото) и других крупных международных и внутренних соревнований.