Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?
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2 июн. 2020 г., 13:17
На российской трассе Формулы 1 не было по-настоящему интересных гонок. Каждый этап на Сочи Автодроме превращался в паровозик, и только случайные столкновения могли скрасить это унылое зрелище. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон предложил нестандартный способ: чтобы сделать Гран При России более увлекательным, трассу нужно развернуть. И провести заезд в обратном направлении. В реальности до этого, к сожалению, не дошло – зато в компьютерной игре возможно всё. Давайте проверим, станет ли Сочи Автодром интереснее, если проехать его задом наперед. Видео с кругом в обратном направлении расположено над этим текстом
В Формуле 1 есть и другие скучные автодромы. Посмотрим, как на них скажется разворот трассы:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Россия
|Местонахождение
|Сочи Автодром
Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?
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