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Россия / Реакция

Говорят, Сочи Автодром спасет только гонка в обратную сторону. Проверим?

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Комментарии
2 июн. 2020 г., 13:17

На российской трассе Формулы 1 не было по-настоящему интересных гонок. Каждый этап на Сочи Автодроме превращался в паровозик, и только случайные столкновения могли скрасить это унылое зрелище. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон предложил нестандартный способ: чтобы сделать Гран При России более увлекательным, трассу нужно развернуть. И провести заезд в обратном направлении. В реальности до этого, к сожалению, не дошло – зато в компьютерной игре возможно всё. Давайте проверим, станет ли Сочи Автодром интереснее, если проехать его задом наперед. Видео с кругом в обратном направлении расположено над этим текстом

В Формуле 1 есть и другие скучные автодромы. Посмотрим, как на них скажется разворот трассы:

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Россия
Местонахождение Сочи Автодром

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