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Боевой КамАЗ, звезды «Дакара» и Сергей Сироткин – на гоночной выставке в Москве в эти выходные

Москвичи и гости столицы могут провести ближайший уик-энд в компании быстрых машин и успешных гонщиков

Боевой КамАЗ, звезды «Дакара» и Сергей Сироткин – на гоночной выставке в Москве в эти выходные

В эти выходные (со 2 по 4 апреля) в московском «Экспоцентре» пройдет Motorsport Expo – крупнейшая в России выставка, посвященная техническим видам спорта (и конечно, автогонкам).

Главными звездами мероприятия станут:

- экс-пилот Формулы 1 Сергей Сироткин выступит на главной сцене 3 апреля с рассказом о прошлогодних выступлениях в гонках GT и своем проекте гоночной академии.

- боевой грузовик команды «КамАЗ-Мастер» – и гонщики, которые выступают на этой технике в соревнованиях, включая легендарный «Дакар». На счету Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова – семь побед в самом знаменитом и тяжелом ралли-марафоне (включая гонку этого года). Пилоты из Набережных Челнов расскажут о своих выступлениях с центральной сцены выставки и пообщаются с болельщиками.

- Анастасия Нифонтова, не раз стартовавшая в «Дакаре» и других ралли-рейдах за рулем мотоцикла. Также Анастасия – наряду с другими спортсменами – предоставит предметы из своей личной коллекции для проведения благотворительного аукциона. Собранные в ходе аукциона средства будут переданы благотворительному фонду содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь», который является организатором проекта «Картинг без границ». 

- Никита Шиков – один из лучших дрифтеров России – поделится с посетителями выставки секретами управления автомобилем в управляемом заносе.

- у Motorsport.com будет свой стенд с 8-ю игровыми компьютерами от компаний Е Terra Media и Ctrl Play с возможностью сразиться в Rocket League и EuroTruck Simulator. Первая представляет собой футбол на автомобилях, где играют друг против друга две команды из трех человек. EuroTruck позволяет путешествовать на фуре по всей Европе, заезжать в города, соревноваться в скорости доставки груза или в экономичности (кстати, прошлой весной, когда открытие сезона постоянно откладывалось, в этот симулятор любили поиграть даже пилоты Формулы 1). Освоиться с играми поможет постоянной присутствующий на стенде инструктор.

Увидеть подробное расписание мероприятий и купить билет на выставку можно на официальном сайте мероприятия. Выставка в целом будет работать в пятницу с 12:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 19:00 и в воскресенье с 10:00 до 17:00.

Плюс по одному билету можно будет посетить не одну, а сразу четыре выставки: наряду с Motorsport Expo это мотосалон «Мотовесна», велосипедная выставка «Велокульт», а также салон «ЕДрайв» – первая для России специальная экспозиция электрических транспортных средств.

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Об этой статье

Серия Россия
Пилоты Эдуард Николаев , Айрат Мардеев , Антон Шибалов , Дмитрий Сотников , Анастасия Нифонтова , Никита Шиков
Команды КАМАЗ-мастер

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