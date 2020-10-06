Зона вылета: самые яркие аварии в Российской серии кольцевых гонок

Словосочетание «Российская серия кольцевых гонок» появилось шесть с половиной лет назад – когда промоутером самого масштабного и престижного кольцевого турнира в стране стала программа развития российского автоспорта SMP Racing. За эти семь сезонов было немало ярких гонок, принципиальных противоборств, зрелищных обгонов – и конечно, дело не обходилось без аварий.

В эти выходные на трассе в Грозном пройдет последний в этом сезоне этап СМП РСКГ. Последний и в большинстве случаев – решающий: лучшим пилотам и гоночным коллективам страны предстоит делить личные и командные титулы. Мы искреннее надеемся, что все участники соревнований (а также их машины) останутся целы и здоровы – однако в решающих гонках ставки особо высоки, а накал страстей особенно силен. Поэтому от вылетов и столкновений лучше не зарекаться. И накануне финала очередного сезона РСКГ мы решили вспомнить самые яркие инциденты последних семи лет.

Вылет Александра Марушко на «Смоленском кольце» в 2017 году

Автомобиль: Lada Granta класса «Супер-продакшн»

Обстоятельства: попытка догнать пилота, занимавшего 4-е место

Есть ли смысл чего-то добиваться, если не можешь это как следуешь отпраздновать? Три года назад в субботней гонке августовского этапа СМП РСКГ на «Смоленском кольце» пилот из Йошкар-Олы впервые в своей карьере финишировал на подиуме. А в воскресенье отметил это достижение аварией – которая пока остается самой впечатляющей за все время проведения национального турнира.

Впрочем, это был далеко не первый яркий инцидент в исполнении Александра. Если постараться, то из аварий с участием этого пилота можно составить отдельный – и, мягко говоря, нескучный – рейтинг.

Вылет Александра Марушко на «Сочи Автодроме» в 2015 году

Автомобиль: Lada Kalina класса «Национальный»

Обстоятельства быстрый круг в квалификации

13-й поворот трассы в «Олимпийском парке» поклонникам Формулы 1 знаком главным образом зрелищным вылетом Карлоса Сайнса осенью 2015 года. Но на фоне «свечи», которую несколькими месяцами ранее выполнил йошкаролинец, авария с участием испанского пилота Toro Rosso смотрится уже не столь впечатляюще.

Вылет Владислава Незванкина в Нижнем Новгороде в 2018 году

Автомобиль: Lada Vesta класса «Супер-продакшн»

Обстоятельства: сражение за 2-е место

Среднескоростной правый поворот трассы N-Ring (оно же «Нижегородское кольцо») в зависимости от того, какая конфигурация используется в конкретной гонке, может называться и 2-м, и 4-м, и 7-м. Но можно поступить проще: сказать «поворот, где убрался Незванкин» – и вас поймут.

Ранее пилот заводской команды «АвтоВАЗа» поучаствовал в толкотне на старте – и, судя по всему, задняя подвеска желтой Lada Vesta в тот момент была повреждена. Первую половину гонки машина сохраняла неплохой темп и позволяла бороться в первой тройке – а вот на 13-м из 22-ти кругов подвеска все-таки сдалась. Эта авария была далеко не самой разрушительной – но собрала рекордное количество просмотров в инстаграме: 80 тысяч – это чуть ли не в 30 раз больше, чем собирает среднестатистический ролик с записью аварии.

Впрочем, в рейтинге наиболее разрушительных аварий имя Влада Незванкина тоже можно встретить.

Вылет Владислава Незванкина в Казани в 2015 году

Автомобиль: Lada Granta класса «Супер-продакшн»

Обстоятельства: сражение за 3-е место

Участок казанской трассы между первым и вторым поворотами не считается особо сложным – по крайней мере, до начала торможения. Казалось бы, тот факт, что следом за Незванкиным за 4 круга до финиша ехал товарищ тольяттинца по команде, должен был дополнительно упростить ситуацию. Но все вышло с точностью наоборот.

Кстати, столкновения напарников в СМП РСКГ случаются не так уж редко. Даже в этом рейтинге таких случаев целых три. Причем все произошли не просто на трассе в Казани, а на коротком отрезке между входом в 1-й поворот и апексом 2-го.

Столкновение Григория Бурлуцкого и Андрея Радошнова в Казани в 2018 году

Автомобили: Peugeot 208 класса «Туринг-лайт»

Обстоятельства: борьба в плотной группе за места со 2-го по 5-е

Причиной этого инцидента стало масло, оставшееся на асфальте после поломки одного из автомобилей. Поскользнувшийся на этом масле в момент торможения Григорий Бурлуцкий попытался избежать контактов, ушел от ехавших непосредственно перед ним соперников – и в итоге на пути петербуржца оказался напарник.

Самому Бурлуцкому этот инцидент не помешал стать чемпионом России – а вот у Андрея Радошнова турнирные потери были заметнее. Кузов автомобиля дальнейшему использованию не подлежал – а возможность стартовать в воскресной гонке на другом автомобиле заблокировали соперники (менять машину по ходу этапа судьи разрешают, только если не против другие участники). В итоге, получив в Казани сразу две «баранки», Радошнов закончил сезон 4-м – хотя вполне мог претендовать на 2-е место.

Машина Андрея Радошнова после столкновения Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Судя по всему, в обиде Андрей не остался – ибо сейчас снова выступает за Carville в компании Григория Бурлуцкого (но уже в самом мощном классе «Туринг»). Однако недавно история контактов между напарниками получила продолжение. На сей раз уже Радошнов, пусть и случайно, но выбил своего товарища по команде из гонки.

Столкновение Максима Чернева и Ефима Гантмахера в Казани в 2017 году

Автомобили: Subaru BRZ класса «Супер-продакшн»

Обстоятельства: старт решающей гонки сезона

Противоборство гонщиков на Subaru и пилотов на Lada – один из наиболее эпичных сюжетов в истории русских гонок. Самым же эпичным был сезон 2017 года, когда заводская команда LADA Sport Rosneft и московский коллектив «Открытие» как будто играли в поддавки. Поломки, ошибки, пробитые покрышки Yokohama и даже пропущенная из-за просроченной медсправки квалификация – в ответ на любой косяк в исполнении одной команды другая тут же сама теряла очки. И в результате перед стартом последней гонки Михаила Митяева на Lada и Максима Чернева на Subaru разделяло одно-единственное очко.

Зрители приготовились к отчаянному сражению – но продлилось оно недолго. Накануне, по ходу субботней гонки, Митяев сошел с трассы через считанные секунды после старта – из-за повреждения подвески после контакта в первом повороте. И в полном соответствии с логикой этого сезона пилоты Subaru оперативно организовали симметричный ответ – столкнулись (пусть и исключительно волей обстоятельств) во втором повороте…

Кстати, в этом году противоборство японских купе и тольяттинских седанов продолжается. Причем пилоты нижегородской команды Sofit, в свое время выкупившей гоночные Subaru BRZ, в прошлом году дважды отметились столкновениями между собой. А вот в этом году предпочитают контакты со своими главными соперниками.

Кто окажется сильнее в очередном сезоне русских гонок – станет ясно уже в ближайшую субботу, когда на трассе в Грозном состоятся заезды решающего этапа СМП РСКГ. Самые важные заезды этапа пройдут в субботу (а на воскресенье запланирована не входящая в зачет серии 4-часовая командная гонка Akhmat Race). Следить за ходом схватки сильнейших гонщиков России можно на официальной видеоплатформе серии. А в специальном разделе Motorsport.com собрано два десятка материалов о самых разных аспектах русских гонок.