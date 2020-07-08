На русских гонках Lada побеждает Audi

Причем автомобилю немецкой марки для этого не придется ломаться или разбиваться об отбойник. Автомобили Lada Vesta – одни из лидеров самого быстрого и престижного класса СМП РСКГ, который носит имя «Туринг». За три года они выиграли больше четверти заездов. Опережая при этом Audi, Seat, Hyundai и Honda – то есть автомобили, созданные гоночными отделениями знаменитых зарубежных марок.

Выглядят эти машины тоже здорово. Раздутые крылья, высоко поднятое антикрыло, ярко-желтая расцветка – как будто Vesta глотнула лошадиную дозу озверина. Под капотом – турбомоторы мощностью 350 сил на основе силового агрегата Renault. Это в два с половиной раза мощнее, чем у самой «горячей» серийной Lada.

Фото: SMP Racing

Но не стоит думать, что здесь Тольятти подсуживают. Едва появившись в СМП РСКГ, заводской коллектив «АвтоВАЗа» выиграл командный титул – а вот повторить это достижение не смог. А в личном зачете пилоты на Vesta еще ни разу не становились чемпионами. Хотя за рулем одной из машин сидит Кирилл Ладыгин. Который объединяет в себе и недюжинный талант, и богатый опыт выступлений на самых разных трассах, принесший ему множество побед в составе команды SMP Racing.

Сможет ли Ладыгин сделать чемпионским этот год – одна из главных интриг сезона. Три года назад Кирилл закончил чемпионат на 5-м месте, два года назад – на 3-м, а в прошлом году – на 2-м. Вывод напрашивается сам собой – но борьба в русских гонках слишком плотная, чтобы делать выводы на основе одной статистики…

Фото: SMP Racing

В русских гонках побеждают в любом возрасте

Дядя Вова – чаще всего именно так называют Владимира Череваня. Орловчанин – душа паддока. Он знаменит нестандартными головными уборами (чуть ли не на каждой гонке – новая шляпа или парик). Единственным из пилотов может установить на задах боксов бассейн. И без конца сыплет анекдотами и байками. О том, как собрал первый гоночный автомобиль из ржавевшего под забором таксопарка кузова «Волги» – или о том, как за один сезон умудрился перевернуть свою боевую машину не меньше пятидесяти раз.

Ездит дядя Вова также весьма быстро – в прошлом году стал чемпионом России (правда, в не самом престижном классе). А самый яркий эпизод его карьеры – схватка за титул в 2014 году, которая шла до самого последнего этапа.

Фото: SMP Racing

Главным соперником Владимира был Николай Грязин, выступающий сейчас в чемпионате мира по ралли. Детали того сражения не так важны. Но примечательно, что Череваню тогда было 54 года, а Грязину – 16. То есть один претендент на титул годился другому даже не в дети – а во внуки. Можно ли представить такое, к примеру, в Ф1?

В русских гонках можно болеть за своих земляков

В футболе матчи национальных чемпионатов часто вызывают больший ажиотаж, чем выступления любимого клуба в еврокубках. И сражения в СМП РСКГ вполне можно сравнить с битвами российских команд на зеленых полях.

К примеру, самая знаменитая российская команда Lukoil Racing базируется в Москве, все ее гонщики из столичного региона – и вдобавок выступает она в красно-белых цветах. А питерский коллектив Carville Racing в прошлом году выставлял на старт двух молодых пилотов из Северной столицы. И когда траектории гонщиков Lukoil и Carville пересекались , борьба была не менее принципиальной и захватывающей, чем матч «Спартака» и «Зенита».

Фото: Grigory Golyshev

Но, само собой, столицами дело не ограничивается. Своих земляков в списках участников СМП РСКГ могут найти жители трех десятков регионов – от Карелии до Чечни.

В русских гонках до сих пор есть грид-герлз (и не только!)

Первый этап этого года станет исключением – но только в силу ограничений, введенных из-за коронавируса. Раньше же представить стартовую решетку СМП РСКГ без девушек в облегающих платьях было невозможно.

Без грид-герлз не случилось бы и самой романтичной истории в русских гонках. Пару лет назад на трассе «Смоленское кольцо» (где в эти выходные начнется сезон) устроили фотосессию с участием нескольких пилотов и нескольких грид-герлз. Вскоре в заводской команде «АвтоВАЗа» заметили, что один из гонщиков стал часто ездить в Смоленск – причем в дни, когда там нет ни гонок, ни тестов. Закончилось все свадьбой – и девушка по имени Анна приезжает на гонки уже не как грид-герлз, а как супруга одного из самых быстрых пилотов на российском кольце.

Фото: SMP Racing

Есть девушки и в списке участников СМП РСКГ. Помните Ирину Сидоркову, которая не смогла стартовать в женском чемпионате W Series из-за его отмены? При поддержке программы SMP Racing она примет участие в чемпионате России в классе «Туринг-лайт». Еще девушки составят конкуренцию мужчинам в других классах.

Читайте также: Сидоркова стала одним из лидеров кибергонок W Series

В русских гонках пилоты выходят на связь с болельщиками... по ходу гонки!

Первый этап СМП РСКГ в ближайшие выходные пройдет без зрителей. Поэтому единственный способ следить за гонками – прямые трансляции на Youtube-канале турнира или телеканалах «Матч ТВ» (где покажут гонки самого быстрого класса) и «Матч! Страна».

При этом в трансляциях русских гонок встречаются решения, которые не встретить на более престижных соревнованиях. К примеру, общаться в прямом эфире с одним из пилотов могут комментаторы гонок IndyCar или WTCR. Но происходит это исключительно на прогревочном круге или после финиша. А вот москвич Борис Шульмейстер во время одной из гонок СМП РСКГ рассказывал зрителям о ходе борьбы за позицию прямо в процессе этой борьбы!

Фото: Evgeniy Safronov

Стало интересно?

Тогда следите в эти выходные за борьбой на первом этапе СМП РСКГ. Если что-то забудете или захотите узнать чуть больше – кликайте по кнопке «Русские гонки» в нашем меню. На специальной странице сайта всегда можно найти ссылки на наши материалы о самых интересных аспектах российского кольца, информацию о ближайшем этапе, а в дни гоночного уик-энда – и посмотреть прямую трансляцию заездов.