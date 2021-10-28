В Сочи финиширует сезон русских гонок. Как высоко заберется супер-новичок из Петербурга?

В ближайшие выходные будут отдыхать и пилоты Формулы 1, и гонщики MotoGP – и те болельщики, кто не может прожить уик-энда без гонок, неизбежно обратят внимание на менее глобальные соревнования. Наш совет – следить за финалом Российской серии кольцевых гонок, который пройдет на трассе в Сочи.

На старт выйдут пилоты пяти разных классов, и в каждом из них – свои предстартовые расклады. К примеру, в бюджетной категории S1600 двух претендентов на титул после 6-ти состоявшихся этапов разделяет одно очко – а в находящейся ступенькой выше категории «Туринг-лайт» за чемпионство сражаются пилоты трех разных команд, представляющие три разных региона России и выступающие на автомобилях трех разных марок (немецкой Volkswagen, французской Peugeot и российской Lada).

Конечно, нельзя обойти вниманием и класс «Туринг» – ведь именно здесь ведут борьбу самые успешные пилоты и самые авторитетные команды. А благодаря широким колесным аркам и аэродинамическому «оперению» выступающие здесь машины вроде Hyundai i30 N и Lada Vesta (которые в серийном варианте смотрятся не особо зло) выглядят более агрессивно, чем суперкары Porsche и Mercedes из категории GT.

В «Туринге» сражаются пилоты иномарок вроде Hyundai и Audi сражаются с гонщиками на отечественных Lada Vesta. Причем последние два сезона именно Lada является лидером

Правда, судьба двух первых мест в общем зачете «Туринга», по большому счету, решена. Кириллу Ладыгину из заводской команды «АвтоВАЗа» достаточно двух финишей в первой семерке, чтобы завоевать второй подряд титул – а четырехкратный чемпион Дмитрий Брагин более чем уверенно чувствует себя в борьбе за вторую позицию. А вот за звание бронзового призера развернется нешуточная схватка. Не без участия команды Carville Racing, выступающей при поддержке марок Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески). Петербургский коллектив среди прочего в течение всего сезона помогал нам готовить материалы о разных аспектах российского кольца – найти эти статьи можно на специальной странице.

Когда в течение шести сезонов титулы делят между собой два гонщика – остальные пилоты лидирующей группы, как нетрудно догадаться, остаются не вполне удовлетворенными происходящим. А ведь число участников время от времени пополняется яркими дебютантами, которые делают ситуацию еще более напряженной. Случилось так и в нынешнем сезоне, когда ряды Carville Racing пополнил 20-летний Захар Слуцкий.

Фото: Carville Racing

До этого петербуржец выступал в картинге, после чего сделал паузу в своей гоночной карьере – поэтому до начала сезона Захар был мало кому известен в паддоке. Но быстро заставил заговорить о себе: в первых же гонках молодой пилот повел борьбу в лидирующей группе – и к нынешнему моменту на его счету уже есть и первая в карьере победа в квалификации, и первый за время выступлений на кольце успех в гонке.

Причем новичок впечатлил болельщиков не только и не столько своей скоростью. Сильнее всего в глаза бросалась готовность Захара атаковать соперников при первой возможности: нередко Слуцкий совершал обгоны в момент, когда многие другие пилоты только примеривались бы к сопернику и только начинали планировать маневр. Вдобавок петербуржец не пасовал при первых неудачах.

К примеру, на первом круге гонки в Казани пилот в начале самой длинной прямой попытался опередить одного из гонщиков команды Lukoil Racing – но натолкнулся на в меру жесткую блокировку. Захар начал смещаться на внешнюю сторону трассы, его действия начал повторять соперник (чтобы сделать менее экстремальной траекторию на входе в следующий поворот)… и перед самым началом торможения петербуржец метнулся на внутренний радиус, каким-то чудом (оказавшись при этом одной стороной на влажном внутреннем поребрике) смог погасить скорость к апексу – и отыграл позицию! На финише того заезда пилот Carville Racing был первым.

Кстати, у Захара (слева) есть брат-близнец Артем. Он тоже выступал в картинге, а месяц назад дебютировал и в «Туринге». И не исключено, что в следующем сезоне нервы противникам будут портить уже два Слуцких!

Но дебютный сезон отнюдь не стал для Захара сплошным продвижением от одного успеха к другому. Петербуржец стал настоящим рекордсменом по количеству очков, потерянных из-за штрафов. Обгон с выездом за пределы трассы, неточное размещение машины в стартовой ячейке, превышение скорости при старте с хода… И как назло – штрафы за все эти нарушения Слуцкий получал в гонках, где финишировал в первой тройке. За сезон Захар лишился на этом 48-ми очков – при том что от лидирующего Кирилла Ладыгина в настоящий момент отстает на 61 балл.

Само собой, как минимум некоторые из этих наказаний пилот и его команда считают спорными. Так что, Carville Racing особенно сильно замотивирована добиться успеха в сочинских гонках, можно сказать – оставить последнее слово за собой.

Однако главными конкурентами в борьбе за третью строчку турнирной таблицы являются упомянутые выше «оголодавшие» пилоты. Два представителя коллектива Lukoil Racing выступают в чемпионате России не первый год и считаются весьма талантливыми и быстрыми – но пока ни разу не попадали в число призеров. Два предыдущих года места в первой тройке неизменного делили между собой Ладыгин, Брагин и молодой петербуржец Клим Гаврилов. В этом году Клим предпочел выступления в европейской серии TCR (где выиграл одну из гонок) – и казалось бы, освободил лукойловцам дорогу к бронзе. Но тут как назло в сражение вмешался еще один пилот с берегов Невы! Можно представить, насколько гонщики на красно-белых машинах не хотят уступать этому выскочке!

На старте одной из недавних гонок в Грозном сразу за спиной Захара стартовали три пилота Lukoil Racing. И петербуржец сумел удержать более опытных пилотов за спиной Фото: Carville Racing

При этом оба гонщика, с которыми Слуцкому предстоит бороться за третье место, представляют московский регион – так что, сражение в Сочи станет очередным эпизодом классического противостояния между двумя российскими столицами. Футболисты столичной команды в красно-белой форме в прошлые выходные уступили с разгромным счетом 1:7 – впрочем, повторения этой ситуации на асфальте петербургским болельщикам вряд ли стоит.

Причина – действующая система выравнивания сил, когда пилотам, показавшим наилучшее результаты в квалификации, в награду достается не только поул на старте первой гонки уик-энда, но и «призовой» балласт на следующий этап. Слуцкий выиграл квалификацию на предыдущем этапе в Грозном – и на финал в Сочи его Hyundai i30 N приедет основательно потяжелевшим. А на трассе в Олимпийском парке с ее весьма длинной прямой от последнего до 2-го поворота это очень важный фактор. Так что, новой звезде Carville Racing придется нелегко. Но умение выжимать максимум даже из тяжелой машины – обязательный навык для успешного кузовного пилота. Ведь аналогичные системы гандикапа есть в аналогичных соревнованиях всех уровней.

Как справится Захар Слуцкий с этим вызовом и сможет ли стать призером в своем дебютном сезоне – покажут прямые трансляции двух воскресных гонок на «Сочи Автодроме». Ссылки на них можно будет найти на главной странице сайта.