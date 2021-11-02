В русских гонках впервые добились успеха пилоты-близнецы

В минувшие выходные на трассе в Сочи прошел последний этап Российской серии кольцевых гонок, определивший лучших гонщиков и лучшие команды по итогам сезона в пяти классах. Само собой, наибольшее внимание было приковано к самой быстрой и престижной категории – классу «Туринг», где пилоты соревнуются на технике категории TCR.

Вопрос о победителе чемпионата к моменту начала гонок на берегах Черного моря был по сути решен: серьезное преимущество над соперниками позволяло Кириллу Ладыгину из заводской команды «АвтоВАЗа» играть на удержание счета. И тольяттинец стал недосягаем для соперников через считанные секунды после старта первой гонки уик-энда – когда его ближайший соперник Дмитрий Брагин вылетел с трассы и лишился шансов на хороший результат в гонке. Сам Брагин, в свою очередь, имел хороший запас в борьбе за вице-чемпионский титул – и неудача в утреннем заезде не помешала ему сохранить второе место в общем зачете.

В итоге чуть ли не самым ярким событием уик-энда стало выступление Артема Слуцкого, который закончил утреннюю гонку на 3-м месте.

Напомним, главным открытием сезона в «Туринге» стал Захар Слуцкий, брат-близнец Артема. Захар после выступлений в картинге сделал паузу в карьере – и когда молодой пилот в начале этого сезона присоединился к петербуржской команде Carville Racing, его в кольцевом паддоке по сути никто не знал. Но гонщик проявил себя весьма ярко – к последнему этапу сезона на его счету уже были победы в квалификации и гонке. При более удачных раскладах он мог бы даже бороться за чемпионский титул – однако целых три раза терял подиумы (и большие порции очков) из-за наложенных судьями штрафов.

В Сочи пилот команды, выступающей при поддержке марок Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески), не смог сражаться за места в первой тройке. Сказалось наличие на борту наличие балласта, полученного «в награду» за победу в квалификации предыдущего этапа: Hyundai i30 N весила на 70 кг больше, чем автомобиль победителя квалификации. На тяжелой машине Захар поддерживать темп лидеров было сложно – и поэтому даже 5-е место в утренней гонке можно расценить как неплохой результат. Увы, в том числе на фоне выступлений еще одного пилота Carville Racing, Григория Бурлуцкого – допущенные им ошибки ни разу не позволили подняться выше 8-й позиции.

Артем Слуцкий выступал на более легкой машине – но, в отличие от брата, к моменту начала уик-энда в Сочи он проехал на российском кольце лишь одну гонку. Впрочем, петербуржцу не потребовалось так уж много времени на раскачку: 4-е место в квалификации он весьма уверенно конвертировал в финиш на подиуме. Став, таким образом, соавтором очередного статистического достижения. На предыдущем этапе Слуцкие стали первыми близнецами, поучаствовавшими в Российской серии кольцевых гонок, а в Сочи – первой парой близнецов, где у каждого из братьев есть на счету финиш на подиуме.

Поэтому одна из главных интриг начавшегося вчера межсезонья – продолжат ли быстрые близнецы выступления на российском кольце и если да, в составе каких команд окажутся в следующем сезоне.