Петербуржцам многие жители других регионов России завидовали и завидуют белой завистью. Причин много – от исключительной красоты этого города до близости к Европе. Однако петербуржским болельщикам долгое время можно было лишь посочувствовать: главные спортивные клубы второго города страны и в советские времена, и в девяностые годы были не более чем середняками и радовали земляков успехами только по большим праздникам.

Похожим образом дело обстояло и с петербургским автоспортом – к примеру, с кольцевыми гонками. Самыми успешными коллективами, завсегдатаями первых строчек турнирных таблиц уже традиционно были команды из Москвы и Поволжья (тольяттинские и казанские). А город на Неве прославился скорее тем, что при строительстве нового футбольного стадиона тут уничтожили известную еще с советских времен трассу «Невское кольцо».

Впрочем, сейчас жаловаться на отсутствие гоночной трассы питерцам не приходится: в прошлом году поблизости от города открылся современный автодром «Игора Драйв» Фото: СМП РСКГ

Но в последние годы все стремительно меняется к лучшему. Футбольный «Зенит» несколько раз стал чемпионом России, хоккейный СКА дважды выиграл Кубок Гагарина… Появился петербургский коллектив и среди лидеров российского автоспорта. Самым масштабным и престижным кольцевым турниром в нашей стране не первый год является РСКГ – Российская серия кольцевых гонок. И где бы ни проходили ее этапы – в Подмосковье или Сочи, Казани или Грозном (или на недавно открывшейся под Питером трассе «Игора Драйв») – в паддоке сразу бросается в глаза комбинация из голубого, белого и оранжевого цветов. Которая у болельщиков уже четко ассоциируется с Петербургом – точнее, с петербургской гоночной командой Carville Racing.

Дело, впрочем, не только в ярких цветах. Многие весьма успешные российские команды до сих пор остаются, по большому счету, закрытыми для болельщиков. И Carville Racing на этом фоне выделяется своей «фанатоориентированностью». При желании болельщик может с ног до головы одеться в фирменную атрибутику питерского коллектива – причем дизайнеры Carville Racing не ограничиваются размещением на футболках логотипов, а создают яркие принты на гоночную тему.

Фото: Carville Racing

Между этапами команда тоже не оставляет своих поклонников наедине с тоской по гонкам. В мире, где «не запостил – значит не было», Carville Racing не забывает регулярно выкладывать на Youtube новые выпуски своего видеоблога. Какова реальная цена гоночного автомобиля, на котором можно выступать в самом быстром классе русских гонок? Сколько кнопок надо нажать, чтобы такую машину завести? Какие расходники автомобиль «сжирает» быстрее всего? Ответы на все эти вопросы можно получить без посредников – у лидера команды Григория Бурлуцкого, на счету которого уже есть титул чемпиона России в одном из младших кольцевых классов и несколько финишей на подиуме в гонках самой быстрой и престижной категории «Туринг».

В «Туринге» используются машины категории TCR. То есть при большом желании пилот РСКГ на своем автомобиле может стартовать и в гонках Кубка мира WTCR Фото: Carville Racing

Эти подиумы (наряду с победами Клима Гаврилова, который в прошлом тоже выступал за Carville Racing, а сейчас ушел на повышение в европейский чемпионат TCR) – большое событие для петербургских болельщиков. Ведь, к примеру, семь лет назад на самом первом этапе Российской серии кольцевых гонок из 44-х участников северную столицу представляли только 3 спортсмена. А в «Туринге» петербуржцев не было вообще – казалось, что лидерство в этой категории всегда будет делить могучие коллективы из Москвы и Поволжья (Казани или Тольятти).

Но все весьма стремительно изменилось. И ярким символом этих изменений стала последняя гонка «Туринга» в прошлом сезоне: в лучах закатного солнца два автомобиля Carville Racing пересекли финишную линию трассы в Грозном на двух первых позициях. Победу одержал оренбургский пилот Андрей Радошнов, в то время как Григорий Бурлуцкий (он как раз родился и живет в Петербурге) завоевал очередное 2-е место.

Андрей Радошнов (слева) и Григорий Бурлуцкий празднуют успех в Грозном Фото: Evgeniy Safronov

С Григорием команде особенно повезло. Широко известна склонность пилотов Ф1 отделываться от журналистов общими фразами вроде «еще рано делать выводы» или «все в равных условиях». В русских гонках также немало гонщиков, для которых участие в интервью – не самое любимое занятие. Но если съемочная группа подошла к Бурлуцкому – скучно точно не будет!

За хлесткими фразами и запоминающимися шутками лидер Carville Racing не лезет в карман никогда. «Я просто киборг-убийца!» – ответил осенью Григорий на вопрос, как ему удалось сохранить мотивацию после двух подряд таранов со стороны соперников на предпоследнем, нижегородском этапе СМП РСКГ. Не известно, приклеится ли теперь к Бурлуцкому это прозвище – но в межсезонье о питерском «киборге-убийце» на базах команд-конкурентов вспоминали не раз.

Фото: Carville Racing

Петербуржец также известен как человек, который любит быстрые машины во всех их проявлениях. К примеру, пару лет назад он восстановил одну из классических моделей BMW – купе 3-й серии в кузове Е30. Так что, если увидите на питерской улице «тридцатку» характерного рубинового цвета – велики шансы, что за рулем этого автомобиля будет одна из звезд российского кольца.

А в межсезонье Григорий несколько раз выходил на старт соревнований в дрифту. Кстати, Carville Racing представлена и в Российской дрифт-серии – и этому на Motorsport.com посвящен отдельный проект.

При этом не стоит думать, что Carville Racing – исключительно развлекательный проект на радость болельщикам. Название команда получила от крупного холдинга, который занимается производством и продажей широкого спектра автомобильных запчастей и аксессуаров. К примеру, на бортах боевых машин коллектива можно увидеть логотипы Luzar – марки, под которой выпускаются радиаторы. Или символику бренда Trialli – поставщика деталей двигателей, трансмиссий, тормозных систем, подвески и рулевого управления.

И некоторые из этих деталей проходят весьма серьезные испытания с помощью гоночных машин петербургской команды. Правда, главным образом – на тестах. Это, впрочем, вовсе не значит, что холдинг не доверяет собственной продукции. Просто очень часто техтребования предусматривают использование исключительно оригинальных элементов. И детали Hyundai i30 N Григория Бурлуцкого можно менять только на детали, купленные у гоночного подразделения корейской марки.

Сейчас Carville Racing уже не до тестов: в эти выходные на трассе «Смоленское кольцо» под Дорогобужем звезды Российской серии кольцевых гонок откроют очередной сезон. При этом нагрузка на Бурлуцкого будет двойной – петербургскому пилоту придется не только сражаться за новые подиумы, но и помогать двум новичкам российского кольца. Компанию Григорию составят петербургский картингист Захар Слуцкий и москвич Матвей Фуражкин – чемпион Европы по автокроссу, который решил в условиях глобальной пандемии переключиться на кольцевые гонки. Два пилота будут выступать на корейских хэтчбеках Hyundai i30 N, один – на немецком седане Audi RS3 LMS.

Кстати, о том, как устроена Audi, мы подробно писали: Ручник длиной полметра и воздух вместо бензина. Как управлять самой быстрой машиной русских гонок

Следить за выступлениями команды Carville Racing можно с помощью прямых трансляций на Youtube-канале Российской серии кольцевых гонок (впрочем, соответствующие ссылки будут опубликованы на главной странице Motorsport.com). Обе гонки уик-энда пройдут в воскресенье: старт первой – в 11:45, второй – в 16:15. В целом же сезон СМП РСКГ продлится до конца октября – и все эти пять с половиной месяцев Motorsport.com вместе с коллективом Carville Racing и брендами Luzar и Trialli будет делиться с читателями любопытной информацией о развитии событий на российском кольце и жизни гоночной команды.

Фото: Carville Racing