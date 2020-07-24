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СМП РСКГ / Игора Драйв (СПб.) / Анонс

В эти выходные – первые большие гонки на «Игоре Драйв». Бронзовый призер русских гонок провел нам экскурсию по трассе

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В эти выходные – первые большие гонки на «Игоре Драйв». Бронзовый призер русских гонок провел нам экскурсию по трассе
24 июл. 2020 г., 08:49

Вместе с Климом Гавриловым мы нашли на новейшей гоночной трассе много напряга и одну точку, где гонщики впадают в эфорию

Появление на свет этой трассы наделало шума. Ее не успели открыть – а британские таблоиды уже объявили о скором переезде туда Формулы 1 из Сочи. Это выглядит не более чем слухами, но поверить в такую возможность сравнительно несложно – СМИ называют инвесторами проекта, скажем так, весьма влиятельных людей.   

Вот что мы писали прошлой осенью:

Когда автодром открыли – он впечатлил не меньше, а в чем-то и заметно сильнее чем трасса в Олимпийском парке. Тут же было объявлено о скором проведении под Петербургом этапа DTM. В итоге возвращению в Россию немецкого чемпионата помешал коронавирус – но трасса уже вовсю работает.

Здесь проходят занятия по контраварийной подготовке, трек-дни, тестовые заезды... А как же гонки? Будут и гонки – причем в эти выходные. «Игора Драйв» примет второй этап СМП РСКГ – чуть ли не самого масштабного и престижного гоночного турнира в России. 

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Фото: Igora Drive

«Игора Драйв» появилась в календаре русских гонок очень вовремя. Достаточно долго Петербург не выглядел особо продвинутым в плане гонок городом – на российском кольце задавали тон москвичи и представители поволжских регионов. Однако в последнее время все поменялось. За последние два года питерские гонщики завоевали три титула в личном зачете – а команда Carville Racing быстро запомнилась болельщикам яркой расцветкой машин и любопытными видеороликами.

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Пожалуй, самая яркая из звезд с берегов Невы – Клим Гаврилов. Он молод, явно умеет ездить на гоночных автомобилях и претендует на чемпионский титул в самом быстром и престижном классе, который называется «Туринг». Правда, начало этого сезона для Клима не задалось: оказывается, коронавирус вполне может сказаться на здоровье не только человека, но и гоночного автомобиля. И пока в лидеры чемпионата вышли пилоты заводской команды «АвтоВАЗа», на счету у Гаврилова ровно ноль очков.

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Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Если вы уже решили болеть за (или против) Клима, то обе гонки с участием петербуржца можно будет увидеть в прямом эфире на специальной странице Motorsport.com или (если отрубили интернет) на канале «Матч ТВ». Начало трансляций – в воскресенье в 11:35 и 16:40. А чтобы вам проще было ориентироваться в 14-ти поворотах трассы на Карельском перешейке, Клим прямо сейчас проведет короткую экскурсию по треку.

Первая связка (1-й и 2-й повороты)

- Первая связка состоит из двух поворотов примерно под 90 градусов, и это – целых две возможности для обгона. Первый замыкает собой длинную стартовую прямую. К тому же, выход на эту прямую – из весьма сложной связки, и поэтому у двух машин в момент проезда мимо трибун скорость может различаться очень серьезно. И движение в слипстриме может помочь пилотам машин TCR, при езде на которых этой техникой воспользоваться не очень просто.

Вход в первый поворот

Вход в первый поворот

Фото: Игора Драйв

Перед вторым поворот требуется неслабое, я бы сказал – уверенное нажатие на педаль тормоза. И в сочетании с большой шириной трассы – из-за нее у пилота появляется искушение сильно сместиться влево на входе, чтобы выполнить идеальный вход – это дает возможность для атаки. Но есть еще одна – и главная – причина, по которой больше всего я люблю на этой трассе именно этот поворот.

Вход во 2-й поворот

Вход во 2-й поворот

Фото: Игора Драйв

Он гораздо быстрее чем кажется. Ты прикинул траекторию и скорость, попал на апекс, нажал на газ – и вдруг понимаешь, что зацепа гораздо больше, чем тебе нужно. А значит – можно было тормозить чуть меньше, заносить больше скорости в поворот. На следующем круге делаешь поправку – и снова понимаешь, что ты еще далеко от предела. Во многих других поворотах машину тащит наружу, а здесь передние шины (в «Туринге» используются слики Yokohama - прим. Motorsport.com) как будто приклеиваются к асфальту. И у гонщика в такой ситуации эйфория наступает – как будто крылья вырастают.

Вторая связка (3-й и 4-й повороты)

- Здесь плавная дуга заканчивается достаточно медленным поворотом. В начале дуги важно затормозить достаточно сильно, но плавно – иначе есть риск уйти в скольжение. Но главное внимание – тому, что ты делаешь по окончании торможения перед медленным поворотом.

3-й поворот с 4-м поворотом на заднем плане

3-й поворот с 4-м поворотом на заднем плане

Фото: Игора Драйв

На газ надо нажимать достаточно рано и на низкой скорости – поэтому морду очень охотно несет наружу. Так что, работать педалью надо аккуратно. Выход вроде бы держаковый, но перед самым выходом на следующую прямую попадаешь на поребрик – и там снова можно поиметь неприятности, если переборщить с газом.

Вход в 4-й поворот

Вход в 4-й поворот

Фото: Игора Драйв

На мой взгляд, в 4-м повороте будет много борьбы, в том числе и контактной. Дело в том, что в других связках умный гонщик, потеряв позицию, сможет оперативно организовать контратаку. Если же ты зевнул маневр соперника в 4-м – у него есть возможность оторваться: дальше идет быстрая связка, где возможности обгонять нет.

Третья связка (повороты с 5-го по 7-й)

- Это любимая секция для дрифтеров, которые могут здесь делать красивые перекладки – и поэтому на выходе из этой быстрой «эски» уже накатали приличный слой резины. Поэтому тут держака тоже больше чем ждешь. Это скрашивает необходимость четко прописывать траекторию – если тут во что бы то ни стало спрямлять траекторию и резать второй поворот по поребрикам, машину может сильно раскачать.

Вид от апекса 5-го поворота на 6-й и 7-й повороты

Вид от апекса 5-го поворота на 6-й и 7-й повороты

Фото: Игора Драйв

Когда я впервые проехал по трассе зимой, вход в эту связку напомнил мне быстрый поворот в средней части автодрома в Грозном. Там подлетаешь к точке входа на высокой скорости, говоришь себе «я могу-могу-могу»… коротко, максимально коротко и четко жмешь на тормоз, тут же газ – и, слегка переложив руль, летишь в следующий тягун.

Но на деле ощущения совсем не те, что в Грозном. Там на разгоне машина загружается – и опасаться можно лишь легко сноса передней оси. Здесь же на входе в «эску» норовит заскользить корма. А так как скорость высока, занос тут будет совсем не к месту.

Вход в 8-й поворот

Вход в 8-й поворот

Фото: Игора Драйв

Четвертая связка (8-й и 9-й повороты)

- Первый поворот в этой связке искушает пойти на обгон – но из-за слабого держака в стороне от идеальной траектории (там сейчас еще и весьма пыльно) сохранить выигранную позицию будет сложновато. Поэтому грамотнее будет не рисковать и не жертвовать скоростью в левом повороте, а пройти его правильно и попробовать атаковать в следующем правом. Который выводит на длинную прямую и на выходе из которого можно распустить машину от души.

Вход в 9-й поворот

Вход в 9-й поворот

Фото: Игора Драйв

Пятая связка (повороты с 10-го по 14-й)

- Здесь не все повороты воспринимаются как повороты – и быстрая «эска», в которую переходит прямая, проезжается полным газом при минимальных движениях рулем.

Вход в 10-й поворот

Вход в 10-й поворот

Фото: Игора Драйв

Далее ты мчишься вниз, причем в конце этой прямой – не сказать, что классическая шпилька, но весьма медленный поворот. То есть торможение очень сложное – жесткое, затяжное. Риск, что машину протащит мимо апекса, высок. Но проигрыш в конкретном повороте – полбеды. Нюанс в том, что дальше идет крутой (нет, очень крутой!) подъем, а за ним уже стартовая прямая. И там каждый лишний км/ч сыграет на руку тебе, а каждый потерянный – сопернику.

Прямая на спуске между 11-м и 12-м поворотами

Прямая на спуске между 11-м и 12-м поворотами

Фото: Игора Драйв

В шпильке нет какой-то одной идеальной траектории – можно ехать по-разному в зависимости от целей и задач. Поскольку затяжное торможение в конце прямой провоцирует обгоны, в гонке я бы предпочел сместиться на середину трассы на входе и взять пошире на выходе.

Резюме

- Лично мне сложно сравнить эту трассу с чем-то, где я ездил раньше – а я наряду с российскими автодромами ездил в Монце, в Спа, в Валлелунге, то есть имею представление о европейских треках. Что именно производит впечатление? Во-первых, рельеф. Сам по себе большой перепад высот не уникален даже для России, но «на ушах» лететь под горку к повороту, похожему на шпильку мне еще ни разу не приходилось.

Вход в 12-й поворот

Вход в 12-й поворот

Фото: Игора Драйв

А во-вторых, не зря мы рассматривали не отдельные повороты, а именно связки. Здесь нет, скажем так, изолированных поворотов – каждый является частью какой-то связки, и его надо проходить с учетом того, как твои действия повлияют на скорость в конце этой связки.

Подъем с 13-м и 14-м поворотом

Подъем с 13-м и 14-м поворотом

Фото: Игора Драйв

К примеру, «Игора» чуть медленнее Сочи. Но в Сочи ты вышел из очередного поворота – и на какое-то время можешь расслабиться. Здесь же в некоторых связках буквально не вздохнуть – долго едешь в напряг. Напряг это и чисто физический (сделать все точно, не пережать педаль, не повернуть руль сильнее чем надо), и психологический. Замечать мелочи – вроде пыли, которую вытащили на траекторию – тут особо важно. Потому что на другой трассе ты об этой пыли забудешь на следующей прямой, а тут помарка будет давать себя знать еще полкруга.

Это увеличивает цену ошибки и требует больше думать, анализировать происходящее – и при подготовке к гонке, и непосредственно на трассе. И это же делает задачу обогнать всех на «Игоре» особенно интересной.

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Фото: Игора Драйв

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