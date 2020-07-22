В эти выходные на трассе «Игора Драйв» под Питером пройдут первые в истории этого свежепостроенного автодрома заметные соревнования (кстати, на ее открыт доступ зрителям и на сайте трассы можно купить билеты). Да, это будет отнюдь не этап DTM, который планировалось сделать главным событием сезона изначально. Но и второй этап сезона СМП РСКГ – Российской серии кольцевых гонок – выглядит соревнованием, за которым стоит следить.

В российском турнире участвуют машины нескольких классов, и поэтому в Ленинградскую область легко могут приехать до сотни спортсменов. Но центральным событием, конечно, станут две гонки в самом быстром и самом престижном классе «Туринг». Нас он привлекает и агрессивной внешностью машин, и борьбой седанов Lada с иномарками – и сражением между колоритными и при этом не похожими друг на друга пилотами.

Однозначный фаворит – Дмитрий Брагин

- возраст – 38 лет

- живет в Казани

- выступает на Hyundai i30 N команды «Таиф Моторспорт»

- придется по душе, если вы: болеете только за победителей, живете в Татарстане, очарованы Ферстаппеном

Человек, который своим совершенством может действовать на нервы не хуже Льюиса Хэмилтона. За пять последних лет – семь титулов (в СМП РСКГ бывает, что пилот выступает сразу в двух классах и по ходу уик-энда регулярно пересаживается из одной машины в другую). В том числе четыре подряд – в самом быстром классе.

Брагин родился и вырос в Тольятти, но несколько лет назад стал «командообразующим» пилотом в казанском коллективе «Таиф Моторспорт» и переехал в столицу Татарстана. С тех пор регулярно поправляет тех, кто по привычке называет его тольяттинцем Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Брагин далеко не всегда быстрее всех – в русских гонках этого вообще очень трудно добиться из-за того, что призеров очередной гонки «награждают» балластом перед стартом следующей. Но он чаще других выжимает максимум даже из не самой благоприятной ситуации.

К примеру, в прошлом году каждый из претендентов на титул хоть раз да пострадал от непродуманных атак со стороны пилотов-новичков. С Дмитрием же такого не случалось. Иногда кажется, что это везение. А иногда – что Брагин в гонке умудряется видеть все, что происходит вокруг, и тщательно все просчитывать.

Отношение к многократному чемпиону в паддоке – странная смесь уважения, зависти и осторожности.

Пилот всегда славился не только «брагинской чуйкой», умением ощущать тонкие нюансы поведения машины (или шин Yokohama, которые используются в русских гонках) – но и хитростью. Не зря его порой с почтением называют «змеем».

Говорили: ты только придумал, как можно обойти правила – а Дима уже готовит на тебя протест. Сам он при этом тоже был не дурак прощупать границы возможного. Рассказывают, одно время на его машине стояла кнопка отключения стоп-сигналов – чтобы соперники не могли ориентироваться по ним на торможениях.

Машины Брагина выделяются не только скоростью, но и ярким дизайном. О его происхождении и смысле расскажем в одном из следующих материалов, посвященных русским гонкам Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Более того, в правилах даже есть специальные «анти-брагинские» пункты. К примеру, некоторое время назад в СМП РСКГ за успех автомобиля какой-либо марки стали добавлять балласта всем пилотам, выступающим на машинах этой марки (даже если кто-то из них провел последнюю гонку хуже некуда). Тогда Брагин стал попеременно выступать на машинах двух разных брендов.

Пришлось прямо по ходу сезона вводить пункт, что в случае смены машины пилот в первой гонке стартует с пит-лейна. Но «змей» и тут умудрился всех перехитрить – благодаря старту с пит-лейна не попал в завал, случившийся в первых рядах.

Одним словом, выиграть чемпионат России в самом быстром классе – это почетно. Но если у кого-то в этом году получится прервать брагинскую победную серию – это достижение будет почетным вдвойне. Минимум вдвойне.

Человек-позитив – Кирилл Ладыгин

- возраст – 41 год

- живет в Тольятти (родом из Екатеринбурга)

- выступает на Lada Vesta команды LADA Sport ROSNEFT

- придется по душе, если вы: живете на Урале, любите собак, болеете за Риккардо

Улыбчивый, доброжелательный, открытый – лидеру заводской команды «АвтоВАЗа» и пилоту программы SMP Racing очень подходит прозвище Кеша, под которым его знает весь гоночный мир. Ладыгин не фонтанирует негативными эмоциями даже после весьма спорных гоночных ситуаций – кажется, что вывести его из себя, переключить из позитивного режима в какой-то другой просто невозможно.

Рассказывают, что много-много лет назад Кирилл некоторое время прожил в Москве. В то время он уже великолепно справлялся с гоночным болидом – но после трех дней езды по московским улицам предпочел пересесть на общественный транспорт Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Может быть, всю агрессию пилот стравливает во время страйкбольных игр, которые являются его любимым хобби? Или иммунитет к негативу обеспечивает общение с лабрадорами, разведением которых занимается супруга пилота? Так или иначе, не приходится удивляться, что Кирилл – один из всеобщих любимцев паддока.

Но как бы весел обычно ни был Ладыгин, соперникам приходится относиться к Кеше более чем серьезно. По словам напарников, Кирилл регулярно их удивляет. Обращает внимание на детали, которые не кажутся другим важными. Выбирает при настройке машин такие ходы и решения, которые другим просто не приходят в голову. И как правило, сделанный Ладыгиным выбор тут же конвертируется в скорость машины.

Однако за рулем седана Lada Vesta, которым пилот управляет уже четвертый сезон, Кирилл так и не смог стать чемпионом страны.

Мешали то нестабильный темп автомобиля, то несчастливое стечение обстоятельств – борьба в «Туринге» бывает настолько плотной, что одно попадание под горячую руку неопытного гонщика может лишить надежд на титул.

Впрочем, статистика вселяет в сердца поклонников Кирилла надежду. Три года назад он закончил чемпионат на пятом месте, в позапрошлом сезоне оказался на третьей строчке, а в прошлом – стал вице-чемпионом. Продолжить эту последовательность несложно. Но не упрется ли ладыгинская восходящая в горизонтальную линию брагинских успехов?

За рулем одной из Lada Vesta заводской команды за три года побывали три человека. А вот второй автомобиль все это время выводит на старт исключительно Ладыгин Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Недооцененный трудяга – Михаил Митяев

- возраст – 34 года

- живет в Тольятти

- выступает на Lada Vesta команды LADA Sport ROSNEFT

- придется по душе, если вы: любите марку Lada, живете в Поволжье, поддерживаете непопулярных, болели за Хюлькенберга и никак не можете найти ему замену

Кирилла Ладыгина считают в Тольятти своим. Однако родился он в Екатеринбурге, многие годы выступал на зарубежных трассах – и нельзя исключать, что в следующем году менеджеры программы SMP Racing подыщут Кеше место в каком-нибудь международном турнире. То ли дело – напарник Ладыгина.

Михаил Митяев за последние несколько лет поездил во всех четырех кузовных классах. Во всех выигрывал гонки, в двух завоевывал титулы Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Родители Михаила познакомились на «АвтоВАЗе», где оба работали. Сам будущий пилот какое-то время был на предприятии обкатчиком – делал круг по территории на только что сошедших с конвейера машинах (выполнял шейкдаун, если пользоваться гоночной терминологией). Осваивать быструю езду Михаил начал в детской автоспортивной секции при заводе. А началом его гоночной карьеры стал момент, когда Митяев пришел в заводскую команду и попросил дать ему хоть какую-нибудь работу – причем готов был делать ее бесплатно.

Сначала Михаил приходил в команду в свободное время и делал то, на что у штатных сотрудников не хватало времени и желания. Потом молодого механика стали брать на гонки. Потом взяли на работу. Потом разрешили тренироваться за рулем уже не использующихся в гонках, но вполне годных машин.

А лет десять назад руководство решило дать Михаилу шанс проявить себя за рулем – и пилот выиграл первый же турнир, в котором принял участие.

Результаты выступлений Митяева за последнюю пятилетку выглядят противоречиво. С одной стороны, по количеству титулов он – второй после Брагина. С другой, все завоеваны в условиях не самой жесткой конкуренции. А, к примеру, когда Михаил выступал в одном классе и одной команде с Брагиным, конкурировать с Дмитрием на равных не смог. Поэтому далеко не все в паддоке посчитали логичными действия руководства Lada, когда те под занавес прошлого сезона посадили Михаила за руль одного из седанов Vesta.

И поэтому выступление тольяттинца на первом этапе нынешнего сезона стало если не сенсацией, то большим сюрпризом. Митяев просто не знал себе равных. Во всех ключевых заездах опередил Ладыгина, выиграл утреннюю гонку и едва не выиграл дневную. В последний раз кто-то в «Туринге» начинал сезон так же здорово, когда на старте было раза в три меньше машин и уровень конкуренции был заметно ниже. Если Михаил и дальше будет выступать столь же впечатляюще – это уже сложно будет назвать иначе как сенсацией.

Перейдя в самый быстрый класс прошлой осенью, Михаил Митяев приехал на подиум со второй попытки. С пятой (уже этой весной) он выиграл заезд и вышел в лидеры чемпионата Фото: СМП РСГ (Григорий Голышев)

Отказывающийся сдаваться – Алексей Дудукало

- возраст – 43 года

- живет в Москве

- выступает на Audi RS3 команды Lukoil Racing Team

- придется по душе, если вы: живете в Москве, болеете за «Спартак», жалеете Феттеля

Наблюдая со стороны за этим скромным и тихим человеком, трудно догадаться, что перед тобой, пожалуй, наиболее авторитетный пилот на российском кольце. Причем этот авторитет заработан не интригами и не каким-нибудь умением втереться в доверие к увлеченным гонками олигархам – а теми качествами, которые вызывают исключительно симпатию. Обстоятельностью, самоотдачей, пониманию технической стороны автоспорта (к примеру, нюансов работы использующихся на российским кольце шин марки Yokohama). И как следствие – высоким спортивным результатам. На счету 43-летнего пилота – больше 10-ти титулов в разных дисциплинах и категориях.

Если человек спокойный – это не значит, что у него совсем нет эмоций. Алексей на подиуме после побед в одной из гонок в рамках открытия этого сезона Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

При этом человек со спокойным характером часто оказывается неожиданно жестким на трассе. «Если у меня за спиной кто-то другой, я спокоен, если между мной и газоном две трети ширины машины. Атаки ждать не стоит, – говорит один из соперников Дудукало. – Но если на хвосте Алексей и он уверен в своей машине, то попробует атаковать, даже если половина машины будет на траве». При этом после жестких маневров в исполнении Алексея мало кто ходит жаловаться к судьям. Дудукало воспринимается как эталон – по его действиям судят, что можно и чего нельзя.

В пользу Алексея говорит и тот факт, что он на протяжении почти 20 лет выступает за одну команду – Lukoil Racing Team, которая в русских гонках является чем-то вроде Ferrari.

Большинство коллективов, не на шутку бившихся с нефтяниками в девяностых и начале двухтысячных, давно стали историей – а гоночный проект Lukoil живет и побеждает. При этом московская прописка команды и гонщика в сочетании с красно-белыми цветами делает Дудукало отличным кандидатом на роль кумира столичных поклонников автоспорта.

Так как за успехи одного автомобиля марки балластом «награждают» все машины этого бренда, Lukoil использует машины двух производителей. Алексей выступает на Audi, его товарищи по команде – на Hyundai Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Правда, последние годы – не самый успешный период в карьере Алексея. Победы в гонках он чередует с курьезными эпизодами – к примеру, в позапрошлом году однажды столкнулся с другим многократным чемпионом страны… по пути на стартовую решетку. А прошлый сезон закончил только на 7-м месте в общем зачете. Почему это происходит – один из вопросов, которые интересуют поклонников русских гонок сильнее других. А удастся ли Алексею вернуться на вершину – одна из главных интриг. В том числе в этом сезоне.

Молодой и модный – Клим Гаврилов

- возраст – 20 лет

- живет в Санкт-Петербурге

- выступает на Hyundai i30 N в личном зачете

- придется по душе, если вы: болеете за Леклера, живете в Питере, любите шопинг и глянцевые журналы, мечтаете о принце

Сравнительно недавно «Туринг» был клубом для тех, кому хорошо за тридцать. Сюда попадали либо пилоты, которые откатали не один сезон в менее быстрых классах и со временем привлекли внимание богатых команд – либо те, кто потратил молодость на зарабатывание денег и после тридцати мог купить на эти деньги недешевый гоночный автомобиль. Однако все меняется, и Клим Гаврилов – символ этих изменений.

Каждую победу Клим отмечает прыжком при выходе на подиум. Выглядит знакомо – но геометрия прыжков поразнообразнее чем у Михаэля Шумахера Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Петербуржец (многим он знаком по победе на прошлогодних гоночных играх в Риме) пришел в «Туринг», когда ему было 17. При этом участие в гонках не мешает пилоту соответствовать привычному образу молодого человека XXI века – он никогда не против принять участие в фотосессии для гламурного журнала, делает футболки с эксклюзивными принтами, носит летом яркую шерстяную шапочку. Однажды полсезона его машину украшала реклама салона татуировок.

При этом Гаврилов очень быстр: победа в квалификации, а потом лидерство от старта до финиша в гонке – его фирменный стиль.

Но ошибок петербуржец допускает многовато. Если бы Клим не растерял очки в нескольких невынужденных инцидентах по ходу прошлого года, то мог бы и чемпионом стать (а не бронзовым призером, как произошло в итоге). Этот сезон, уже четвертый в самом быстром классе, для самого молодого из претендентов на титул и вовсе начался с полноценного провала. Но об этом лучше прочитать в отдельной статье, посвященной недавним событиям на «Смоленском кольце».

Проявлением любви Клима к прекрасному является страсть к перекрашиванию машин. За прошлый год он выходил на старт в четырех разных расцветках. Долго ли проживет та, которую возила Hyundai петербуржца на открытии сезона? Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Уже хотите увидеть одного из этих пилотов в деле? Тогда присоединяйтесь к прямым трансляциям двух воскресных гонок класса «Туринг» – это можно сделать на специальной странице нашего сайта. Все до единой гонки (за выходные их будет десять) можно увидеть на официальной видеоплатформе СМП РСКГ, а в отсутствие интернета – смотреть трансляции на каналах холдинга «Матч ТВ».