Одно из заметных событий этого гоночного уик-энда – открытие нового сезона русских гонок. Само собой, наибольшее внимание болельщиков при этом привлекает класс «Туринг» – самая быстрая и престижная категория российского кольца.

За событиями на трассе «Смоленское кольцо» можно следить в прямом эфире – трансляция первой гонки класса «Туринг» начнется в 11:45. Вчерашнюю квалификацию выиграл Михаил Митяев из заводской команды «АвтоВАЗа» – однако главным сюрпризом стало второе место Григория Бурлуцкого из петербургской команды Carville Racing. Григорий за три сезона в топовом классе не раз заканчивал гонки на подиуме, однако еще ни разу не побеждал. И этот расклад обещает увлекательную борьбу за победу в первой гонке сезона.