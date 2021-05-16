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Предыдущая / В Питере появился гоночный «Зенит»? Самая яркая команда русских гонок начинает кольцевой сезон
СМП РСКГ Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: первая гонка нового сезона на российском кольце

Стартовый этап Российской серии кольцевых гонок принимает гоночная трасса «Смоленское кольцо» под Дорогобужем

Смотрите прямо сейчас: первая гонка нового сезона на российском кольце

Одно из заметных событий этого гоночного уик-энда – открытие нового сезона русских гонок. Само собой, наибольшее внимание болельщиков при этом привлекает класс «Туринг» – самая быстрая и престижная категория российского кольца.

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За событиями на трассе «Смоленское кольцо» можно следить в прямом эфире – трансляция первой гонки класса «Туринг» начнется в 11:45. Вчерашнюю квалификацию выиграл Михаил Митяев из заводской команды «АвтоВАЗа» – однако главным сюрпризом стало второе место Григория Бурлуцкого из петербургской команды Carville Racing. Григорий за три сезона в топовом классе не раз заканчивал гонки на подиуме, однако еще ни разу не побеждал. И этот расклад обещает увлекательную борьбу за победу в первой гонке сезона. 

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В Питере появился гоночный «Зенит»? Самая яркая команда русских гонок начинает кольцевой сезон

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В Питере появился гоночный «Зенит»? Самая яркая команда русских гонок начинает кольцевой сезон
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Серия СМП РСКГ
Команды Carville Racing

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