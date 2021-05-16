На трассе «Смоленское кольцо» продолжается первый этап Российкой серии кольцевых гонок, самого масштабного и престижного национального турнира в этой дисциплине автоспорта. Само собой, особое внимание болельщиков привлекает класс «Туринг» – самая быстрая категория российского кольца.

За событиями на трассе можно следить в прямом эфире – трансляция второй гонки класса «Туринг» начнется в 16:00. Утренний заезд закончился дублем заводской команды «АвтоВАЗа» – тольяттинцам пытался составить конкуренцию Григорий Бурлуцкий из петербургской команды Carville Racing, но уверенно державшйися на второй позиции пилот еще до экватора гонки был вынужден заехать на пит-лейн из-за проблем с резиной. Впрочем, знамя петербургского коллектива подхватил вчерашний картингист Захар Слуцкий – он до последнего круга боролся за место на подиуме и в итоге финишировал 4-м, став лучшим новичком класса.

Погода на трассе в окрестностях Дорогобужа сейчас переменчивая, дождь начинался и прекращался несколько раз за день – и это (наряду с правилом перевернутой стартовой решетки, когда победители квалификации перемещаются в конец первой десятки) обещает весьма увлекательный заезд.