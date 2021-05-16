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СМП РСКГ Новости

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка российского «Туринга» на «Смоленском кольце»

Первая гонка дня под Дорогобужем была весьма увлекательной. Но вторая вряд ли ей уступит – на это есть и погодные, и спортивные причины...

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка российского «Туринга» на «Смоленском кольце»

На трассе «Смоленское кольцо» продолжается первый этап Российкой серии кольцевых гонок, самого масштабного и престижного национального турнира в этой дисциплине автоспорта. Само собой, особое внимание болельщиков привлекает класс «Туринг» – самая быстрая категория российского кольца.

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За событиями на трассе можно следить в прямом эфире – трансляция второй гонки класса «Туринг» начнется в 16:00. Утренний заезд закончился дублем заводской команды «АвтоВАЗа» – тольяттинцам пытался составить конкуренцию Григорий Бурлуцкий из петербургской команды Carville Racing, но уверенно державшйися на второй позиции пилот еще до экватора гонки был вынужден заехать на пит-лейн из-за проблем с резиной. Впрочем, знамя петербургского коллектива подхватил вчерашний картингист Захар Слуцкий – он до последнего круга боролся за место на подиуме и в итоге финишировал 4-м, став лучшим новичком класса.

Погода на трассе в окрестностях Дорогобужа сейчас переменчивая, дождь начинался и прекращался несколько раз за день – и это (наряду с правилом перевернутой стартовой решетки, когда победители квалификации перемещаются в конец первой десятки) обещает весьма увлекательный заезд. 

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Смотрите прямо сейчас: первая гонка нового сезона на российском кольце

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Смотрите прямо сейчас: первая гонка нового сезона на российском кольце
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