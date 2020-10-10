Сегодня на трассе в Грозном завершается сезон Российской серии кольцевых гонок. Прямо сейчас на автодроме в столице Чечни проходит первая гонка самого быстрого и престижного класса «Туринг». Которая вполне может решить судьбу чемпионского титула.

Кириллу Ладыгину на Lada Vesta для этого достаточно даже не обогнать, а не слишком сильно отпустить от себя главного соперника – Алексея Дудукало на Audi RS3 команды Lukoil Racing Team. За развязкой короткого (7 этапов прошли за три с половиной месяца), но насыщенного сезона можно следить с помощью прямой трансляции.