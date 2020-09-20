Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем

В эти выходные автодром в Нижнем Новгороде принимает предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок. Прямо сейчас на трассе проходит первая из двух гонок самого быстрого и престижного класса «Туринг».

Лидирующий в общем зачете Кирилл Ладыгин, выступающий на седане Lada Vesta, стал только 8-м. А его главный соперник – Алексей Дудукало, выступающий на Audi RS3 команды Lukoil Racing, показал лучшее время и завтра в первой гонке стартует с поула. Так что, позиции на старте дарят надежду на сохранение интриги в чемпионате – ведь за первые пять этапов Ладыгин смог создать неплохой отрыв от соперников.

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