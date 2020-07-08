Схватка лучших пилотов России. Весь сезон следим за турниром СМП РСКГ
Формула 1 и MotoGP – это здорово. Но увлекательные гонки проходят и на российских трассах. И мы вам это легко докажем
СМП РСКГ – это Российская серия кольцевых гонок.
Один из самых масштабных и престижных гоночных турниров в нашей стране.
Мы в этом году следим за ним особо внимательно – и вам советуем.
Прежде всего – потому что это очень интересно.
Какие наши доказательства? А вот они:
А если влом много читать – гляньте двухминутный ролик.
В этих гонках участвуют пилоты из самых разных регионов России.
И может быть, кто-то из звезд русских гонок живет по соседству с вами.
Чтобы попасть на эти гонки, не нужен загранпаспорт
И доступ в паддок, где пилоты и машины готовятся к заездам, здесь открыт для всех.
Правда, первые гонки этого года по понятным причинам пройдут без зрителей.
В том числе открытие сезона – которая состоится совсем скоро.
Первый этап СМП РСКГ пройдет уже в эти выходные.
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Фото: SMP Racing
Хотите посмотреть на борьбу лучших гонщиков и команд России?
Тогда в дни гонок возвращайтесь на эту страницу.
Во время заездов самого быстрого и престижного класса (он называется «Туринг», и именно там Lada бьется с Audi и другими иномарками) здесь будет появляться окно с трансляцией – а в паузах всегда можно будет узнать, сколько осталось до следующего старта.
К примеру, трансляция первой гонки нового сезона начнется в воскресенье в 11:30.
А все-все-все гонки (за выходные в разных классах их проходит до десяти) в прямом эфире можно смотреть на Yotube-канале турнира.
Здесь же мы будем публиковать ссылки на наши свежие материалы о русских гонках.
Где найдется место и серьезным техническим вопросам (как машины без помощи домкратов подпрыгивают на пит-стопах) – и курьезам. Вроде традиции слушать на стартовой прямой песни группы «Ленинград» или истории о том, как к одному из талантливых юниоров приклеилось прозвище Мамонтенок.
Стало интересно? Тогда ниже – еще немного полезной информации.
Если вам кажется, что русские гонки – это заезды ржавеющих «восьмерок», то вы давно не были на русских гонках
Фото: Evgeniy Safronov
Календарь СМП РСКГ на 2020 год
|Дата
|Трасса
|Расположение
|1.
|11-12 июля
|"Смоленское кольцо"
|Дорогобужский р-н Смоленской обл.
|2.
|25-26 июля
|"Игора Драйв"
|г. Санкт-Петербург (Приозерский р-н ЛО)
|3.
|8-9 августа
|"Казань Ринг Каньон"
|г. Казань
|4.
|22-23 августа
|Moscow Raceway
|г. Москва (Волоколамский р-н ЛО)
|5.
|5-6 сентября
|"Смоленское кольцо"
|Дорогобужский р-н Смоленской обл.
|6.
|19-20 сентября
|"Нижегородское кольцо"
|Богородский р-н Нижегородской обл.
|7.
|10-11 октбяря
|"Крепость Грозная"
|г. Грозный
Больше о соревнованиях можно узнать на официальном сайте СМП РСКГ.
Промоутером турнира является программа российского автоспорта SMP Racing.
Постоянным шинным партнером – марка Yokohama.
Прямые трансляции заездов проводят каналы холдинга «Матч ТВ».
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