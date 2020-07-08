СМП РСКГ – это Российская серия кольцевых гонок.

Один из самых масштабных и престижных гоночных турниров в нашей стране.

Мы в этом году следим за ним особо внимательно – и вам советуем.

Прежде всего – потому что это очень интересно.

А если влом много читать – гляньте двухминутный ролик.

В этих гонках участвуют пилоты из самых разных регионов России.

И может быть, кто-то из звезд русских гонок живет по соседству с вами.

Чтобы попасть на эти гонки, не нужен загранпаспорт

И доступ в паддок, где пилоты и машины готовятся к заездам, здесь открыт для всех.

Правда, первые гонки этого года по понятным причинам пройдут без зрителей.

В том числе открытие сезона – которая состоится совсем скоро.

Первый этап СМП РСКГ пройдет уже в эти выходные.

Звезда номер один русских гонок – Дмитрий Брагин из Казани (№ 1). Уже четыре года подряд он не отдает соперникам чемпионский титул в самом быстром и престижном классе Фото: SMP Racing

Хотите посмотреть на борьбу лучших гонщиков и команд России?

Тогда в дни гонок возвращайтесь на эту страницу.

Во время заездов самого быстрого и престижного класса (он называется «Туринг», и именно там Lada бьется с Audi и другими иномарками) здесь будет появляться окно с трансляцией – а в паузах всегда можно будет узнать, сколько осталось до следующего старта.

К примеру, трансляция первой гонки нового сезона начнется в воскресенье в 11:30.

А все-все-все гонки (за выходные в разных классах их проходит до десяти) в прямом эфире можно смотреть на Yotube-канале турнира.

Здесь же мы будем публиковать ссылки на наши свежие материалы о русских гонках.

Где найдется место и серьезным техническим вопросам (как машины без помощи домкратов подпрыгивают на пит-стопах) – и курьезам. Вроде традиции слушать на стартовой прямой песни группы «Ленинград» или истории о том, как к одному из талантливых юниоров приклеилось прозвище Мамонтенок.

Стало интересно? Тогда ниже – еще немного полезной информации.

Если вам кажется, что русские гонки – это заезды ржавеющих «восьмерок», то вы давно не были на русских гонках Фото: Evgeniy Safronov

Календарь СМП РСКГ на 2020 год

Дата Трасса Расположение 1. 11-12 июля "Смоленское кольцо" Дорогобужский р-н Смоленской обл. 2. 25-26 июля "Игора Драйв" г. Санкт-Петербург (Приозерский р-н ЛО) 3. 8-9 августа "Казань Ринг Каньон" г. Казань 4. 22-23 августа Moscow Raceway г. Москва (Волоколамский р-н ЛО) 5. 5-6 сентября "Смоленское кольцо" Дорогобужский р-н Смоленской обл. 6. 19-20 сентября "Нижегородское кольцо" Богородский р-н Нижегородской обл. 7. 10-11 октбяря "Крепость Грозная" г. Грозный

Больше о соревнованиях можно узнать на официальном сайте СМП РСКГ.

Промоутером турнира является программа российского автоспорта SMP Racing.

Постоянным шинным партнером – марка Yokohama.

Прямые трансляции заездов проводят каналы холдинга «Матч ТВ».