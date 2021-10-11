Русские гонки в Грозном: как потерять 60 % подиумов

Предпоследний в этом сезоне этап чемпионата России в классе «Туринг» (который проводится в рамках Российской серии кольцевых гонок) закончился двумя победами гонщиков, выступающих на автомобилях Audi. Впрочем, машина немецкой марки первой пересекла линию финиша только однажды: победителем утренней гонки на трассе в Грозном гонщика на Audi объявили уже после завершения процедуры награждения.

В лидерах же на протяжении всей дистанции первого заезда находился человек, который стал главным открытием сезона – Захар Слуцкий, выступающий на Hyundai i30 N за команду Carville Racing. Двумя этапами раньше 20-летний петербуржец впервые поднялся на подиум, на предыдущем этапе – одержал первую победу, а в минувшие выходные – впервые выиграл квалификацию, получив право стартовать с поула в утренней гонке. И удержался на лидирующей позиции вплоть до финиша.

Коллектив, выступающий при поддержке марок Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески), достойно отпраздновал вторую победу в сезоне – однако, как выяснилось, празднования были преждевременными. Через некоторое время появилась информация о вынесенном судьями наказании: к результату Слуцкого было прибавлено 30 штрафных секунд, которые отбросили пилота на 10-е место.

Причиной стали действия Захара при выполнении старта с хода. После ухода автомобиля безопасности на пит-лейн гонщики должны до самого момента погасания стартовых огней продолжать движение с заданной сейфти-каром скоростью – а Слуцкий и его соперник, также стартовавший из первого ряда, разогнались с исходных 60 км/ч до 85. За что оба получили штраф. «Сложно отрицать зафиксированное у нас превышение скорости, – прокомментировал ситуацию пилот Carville Racing. – Но давайте попробуем вспомнить, когда и где в туринговых чемпионатах в последний раз применялась эта причина для назначения 30-ти секунд штрафа. Я пока такого примера не нашел».

Захар становится настоящим специалистом по потере подиума из-за штрафов: с начала сезона пилот пять раз финишировал в первой тройке, но сохранил место среди призеров лишь дважды. Его уже наказывали за обгон с выездом за пределы трассы, за некорректное размещение машины на стартовой ячейке – и вот очередное нарушение в этой грустной коллекции. С одной стороны, в дебютном сезоне такие ситуации естественны, а то и неизбежны. С другой, не растеряй пилот Carville Racing все эти очки – вел бы сейчас борьбу за чемпионский титул с заводским гонщиком «АвтоВАЗа» Кириллом Ладыгиным.

Во второй гонке дня Слуцкий не смог показать достойный результат из-за ошибки с выставлением давления в шинах – и в итоге лучшим результатом Carville Racing за все выходные стало 7-е место Григория Бурлуцкого в одной из гонок. Тем выше будет мотивация у петербургских спортсменов на финальном этапе Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в Сочи 30 и 31 октября.